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5 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Cumhur İttifakı'nda 'af tartışması' sürüyor

05 Haziran 2018, Salı 10:25
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği genel af, Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı BBP'den de veto yedi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bahçeli'nin af konusundaki düşüncelerine saygı duyuyorum. Kendisine göre haklı endişe ve sebepleri var. Biz BBP olarak bir genel affı doğru bulmuyoruz" dedi.

Cumhur İttifakı'nın ortağı BBP'nin genel başkanı Mustafa Destici, katıldığı televizyon programında soruları cevapladı.

 

Partisi içinde sadece kendisinin seçilebileceği bölgeden aday gösterilmesi konusunda eleştirilen Destici ''Cumhur İttifakı devam etmeli. Bu sistem oturana kadar. Ben devam etmesini istiyorum. Ruhunun devam etmesi lazım. Biz milletvekili pazarlığı içerisinde olmadık, memleket meselesi olarak baktık işe. Bu yeni sistemin gerekli olduğuna inanıyorsak bu sistem oturana kadar bu ittifakın içerisinde yer alacağız'' ifadelerini kullandı.

Destici, listeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yapmadıklarını, kendilerinin hazırladığını ifade etti. Destici ''Biz gizli kapaklı bir şey yapmadık. Listeleri kendimiz çalıştık onlara sunduk. Onlar da kendilerine göre bir çalışma yaptı, neticede bu listeler çıktı. Önce biz illeri verdik, bu illerde aday verebiliriz, ittifaka katkı sağlaya biliriz dedik. Onlar iller yerine isim istediler. Biz de illerin tamamıyla ilgili isim verdik" dedi.

'İSTANBUL'DAKİ ARKADAŞLARIN SEÇİLME İHTİMALİ YÜKSEK DEĞİL'

Destici ''Gerçekçi olmak lazım. İsterim ki 35 arkadaşımız hepsi tecrübeli ehliyetli. İstanbul'da 3 bölgede adayımız var bu arakadaşlarımız seçilme ihtimali çok yüksek değil. Bütün arkadaşlarımzı sanki seçilecekmiş gibi çalışıyorlar. Seçilme şansı olan arkadaşlarımız var. Bunu seçimlerin sonucu belirleyecek'' dedi.

MECLİS'E 3 VEKİL

 

Kaç vekile sahip olabileceklerine dair soruya Destici '' 3 kişiden aşağı olmayacağını düşünüyoruz. Ayrılmak diye bir şey yok. Biz BBP olarak giriyoruz. Ben genel başkan olarak giriyorum" dedi.

 

GENEL AF KONUSU

Destici, genel af konusunda da "Sayın Bahçeli'nin af konusundaki düşüncelerine saygı duyuyorum. Kendisine göre haklı endişe ve sebepleri var. Biz BBP olarak bir genel affı doğru bulmuyoruz" görüşünü dile getirdi.

Ayrıca dün bir hastane ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Destici, genel af konusunda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Bahçeli ile bu konuyu görüşme imkanımız oldu. Tabi kendisinin ciddi kaygıları var. Haklı endişeleri var ve bu konuda da ileri sürdüğü haklı birtakım gerekçeler var. Ben ona saygı duyuyorum. Biz insanın insana karşı işlediği, yani kulun kula karşı işlediği suçlarda af yetkisinin devlete ait olamayacağını ancak bir insanın kendisine karşı işlenen suçtan dolayı o suçun sahibini kendisinin affedebileceğine inanıyoruz. Bizim bakışımız bu ancak devlet kendisine karşı işlenen suçlara affetme konusunda milletin verdiği yetkiyi bu yönde kullanabilir. Kulun kula karşı işlediği suçlarda biz şahsen genel bir aftan yana değiliz ancak ve ancak o kişi helallik verirse o şekilde olabilir diye düşünüyoruz. Sayın Bahçeli'nin endişelerine, gerekçelerine de kendisi açısından değerlendirmelerine de saygı duyuyorum."

Sputnik Türkiye

Etiketler: BBP, MHP, af, Cumhur İttifakı
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