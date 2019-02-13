Cumhur İttifakı zorlanıyor: 50 ilde ittifak olabilir

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifak’ının genişletilmesine yönelik görüşmelerle ilgili olarak “20 civarında il üzerinde görüşüyoruz” açıklaması yaptı.

İsmi geçen iller arasında Ağrı, Bartın, Bilecik, Bitlis, Burdur, Edirne, Giresun, Kırklareli, Siirt, Zonguldak, Bolu, Yalova ve Iğdır’ın bulunduğu belirtildi. Cumhur İttifakı kapsamının genişletilmesine yönelik olarak AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz bir araya geldi. ntv.com.tr’de yer alan habere göre, görüşmeye ilişkin açıklama yapan Özhaseki, “20 civarında il üzerinde görüşüyoruz” dedi. Özhaseki, “İttifak yapılan il sayısıyı 50’ye çıkabilir” diye ekledi. İsmi geçen iller arasında Ağrı, Bartın, Bilecik, Bitlis, Burdur, Edirne, Giresun, Kırklareli, Siirt, Zonguldak, Bolu, Yalova, Iğdır bulunuyor. İki partinin ittifak halinde kazanabileceği ya da ittifak yapılmazsa kaybedilebilecek illerin üzerinde duruldu. CHP ve İyi Parti’nin işbirliği yapması durumunda kaybedilme riski olan iller arasında Bartın, Bilecik ve Bolu bulunuyor. Başka partilerin elinde olan ve işbirliği yapılması halinde kazanılabilecek iller Yalova, Zonguldak ve Ağrı olarak öne çıkıyor.

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