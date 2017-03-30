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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Cumhurbaşkanı adaylığına sürpriz isim

30 Mart 2017, Perşembe 14:11
BBP İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican, referandumdan 'evet' çıkması durumunda BBP lideri Mustafa Destici'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi.

KRT'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican, referandumdan 'evet' çıkması durumunda BBP lideri Mustafa Destici'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi.

"DESTİCİ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK"

18 maddelik Cumhurbaşkanlığı sisteminde 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olunabiliyor. BBP'li Mustafa Mican, referandum geçerse, partilerinin Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi. Mican, teklif edilen anayasada bazı çekinceleri olduğunu, sistemin yalnış birinin eline geçmesinden endişe duyduklarını söyledi.

Etiketler: mustafa destici
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  • Mustafa

    31.03.2017 09:02:07

    Destici büyük oynuyor. Evet kararının arkasında bu düşünce varsa çok yazık.

  • HÜSEYİN İLHAN

    31.03.2017 07:57:10

    YAP-BOZ tipi dense daha isabetli olur.

  • Necati Alca

    30.03.2017 23:49:57

    Aç tavuk kendini dari ambarinda gorurmus belli zaten once hayir deyip sonra evetci olmasi

  • Toygar

    30.03.2017 17:35:08

    Yok Hasan kardeş, bu sistem Türk tipi cumhur-başkanlık sistemi ya! o nedenle Cumhurbaşkanı adayı oluyordur o! Sistemler karışık biraz, bu Türk tipi olanından :p

  • Hasan KOÇ

    30.03.2017 15:40:51

    başkan adayı denilecekti herhalde

  • Toygar

    30.03.2017 14:19:32

    hatta .. :OOOOO))))

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