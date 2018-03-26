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26 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik: Davutoğlu döneminde AB’ye anlamsız bir şekilde ödünler verildi

26 Mart 2018, Pazartesi 11:50
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlık yaptığı dönemde Avrupa Birliği'ne 'anlamsız şekilde ödünler verildiğini' savunurken "Türklere vize muafiyeti sözleri tamamen havada kaldı…" dedi.

Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi, bugün Varna'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Junker'in katılımıyla yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik, zirve öncesi eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yüklendi.

Çevik'in Yeni Birlik gazetesinde "AB liderleri hala eski defterlerle uğraşıyor" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Bu hafta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Varna'da Avrupa Birliği zirvesinde AB en üst yetkilileri ile bir toplantı yapacak ve burada Batı Avrupa'nın Türkiye'ye olumsuz tutumu ve ülkemizin Birlikteki "konumu" görüşülecek…

Artık üye ülkelerin bilhassa AB’nin lokomotifi olan Almanya ve Fransa’nın Türkiye’yi AB üyeliğinden dirsek boyu uzakta tutmak niyetinde olduğunu sağır sultan bile biliyor.

Yani Türkiye bırakın yakın geleceği orta vadede bile AB tam üyeliğinden bir hayli uzak… Hatta bugünkü şartlarda ciddi şekilde aleyhimize işleyen ve güncellenmesi gereken Gümrük Birliği anlaşmamızın bile yenilenmesi mümkün gözükmüyor…

Ahmet Davutoğlu Başbakanlığındaki dönemde Türkiye AB’ye anlamsız bir şekilde ödünler verdi, Suriyeli sığınmacıların Avrupa kapılarına gelmelerini önledi ama karşılığında hiçbir şey almadı… Yani tam bir bonkörlük… Türklere vize muafiyeti sözleri tamamen havada kaldı…

AB Türkiye’de barındırılan Suriyeli mülteciler için ülkemize 3 milyar Euro ve artı bir 3 milyar Euro daha hibe verecekti… Türkiye zaten Suriyelilere yedi yıldır 35 milyar dolar harcadı ve AB’den gelecek para yine Suriyelilere gidecekti ama bu hibenin ilk diliminin yarısı bile bize adam gibi ödenmedi…

Buna karşılık AB hala bize Suriye’de ne yapmamız gerektiğine dair ahkâm kesmeye çalışıyor… Yok, Afrin’e dokunmayın, yok sivil halka zarar vermeyin diye… Aynı AB Kıbrıslı Rumların oyuncağı oluyor… Kıbrıs’ta Türklerin de olduğunu kabul eden AB şimdi sanki Türklerin de adanın yeraltı zenginliklerinde payları yokmuş gibi davranıyor…

AB liderleri değişen Orta Doğu koşullarını, Türkiye’nin güçlenen konumunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yükselen konumunu görüp ona göre davranmaları gerekiyor… Bunu yapabilirlerse Varna görüşmeleri başarılı olur…

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