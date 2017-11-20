Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: NATO üyeliğimizi gözden geçirmemizin zamanı geldi

NATO'da yaşanan skandala dair konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Bütün darbelerin ve savunma sanayinde bağımlılığın arkasında NATO vardır. NATO üyeliğimizi gözden geçirmemizin zamanı gelmiştir" dedi.

Norveç´te bulunan NATO Müşterek Harp Merkezi´nde 08-17 Kasım 2017 tarihleri arasında icra edilen NATO Tatbikatının son safhasında, tatbikatın `Karşıt Kuvvet´ ülke liderleri fotoğrafları arasına M. Kemal resminin yerleştirilmesi, tatbikat içerikli sosyal medya çevrimi içinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına sahte hesap açılarak Karşıt Kuvvet liderini destekleyici ifadelere yer verilmesi üzerine sert açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu "Artık saldırıların yönü ve şekli mantık çerçevesinden sıyrılmıştır" dedi.

"TATBİKAT ADI ALTINDA KEPAZELİK, ALÇAKLIK"

Topçu şöyle devam etti: "NATO Tatbikatı uygulaması adı altında, Mustafa Kemal Atatürk´ün fotoğrafı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın adı kullanılarak yaşanan bu kepazelik, rezillik ve alçaklıkla, jeopolitik ve jeostratrejik konumu sebebiyle artık akla hayale gelmeyecek yönlerden baskı ve saldırılar altında tutulan ülkemize ve yüzde 52 ile seçilmiş Cumhurbaşkanımıza kahpece düşmanlık kusuluyor.Bu hayasız ve şerefsiz davranış NATO´nun ülkemizle ilgili tutumuna tüy dikmiş,büyük Türk milletince bu kurumdaki varlığımız artık sorgulanır hale gelmiştir. Mesele 2019´dur. Millet olarak her zamankinden daha kararlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın yanında saf tutacağız ki; bu edepsiz ve hayasız akınlar, bu terbiyesiz saldırılar istikbalimize bir daha gölge düşüremesin."

"NATO ÜYELİĞİMİZİ GÖZDEN GEÇİRMEMİZİN ZAMANI GELMİŞTİR"

"Bütün darbelerin ve savunma sanayinde bağımlılığın arkasında NATO vardır. NATO üyeliğimizi gözden geçirmemizin zamanı gelmiştir. Üyesine her türlü düşmanca tavır içinde olan bu kurum bizim için olmazsa olmaz değildir" diyen Topçu şunları söyledi: "Bu kurumdaki varlığımız TBMM tarafından acilen ele alınmalı. Bu hayasız kumpasa cevapsız kalınmamalıdır. MHP´nin değerli liderinin açıklamaları, büyük Türk milletinin ekseriyetinde yüksek karşılık bulmuştur. NATO yalnız askeri bir pakt değildir; yeni sömürgeciliğin çağdaş biçimidir. Ekonomik ve siyasi bir bağımlılıktır."