Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

AKP Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, AKP Sakarya Milletvekili Şaban Dişli'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanlığına getirildiğini açıkladı.

AKP Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, sosyal medya hesabından AKP Sakarya Milletvekili Şaban Dişli'nin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanlığı görevine getirildiğini açıkladı. Fevzi Kılıç, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanlığına getirilen milletvekilimiz Şaban Dişli'ye başarılar diliyorum. Yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Hayırlı olsun" mesajını paylaştı. Şaban Dişli, Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde de başdanışmanlığını yapmıştı. DHA

Okunma Sayısı: 681

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.