'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'

MetroPOLL Araştırma'nın anketine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı düştü.

MetroPOLL Araştırma'nın Twitter hesabından yayınladığı 'Türkiye'nin Nabzı Ağustos 2018' başlıklı araştırmasına göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 44.5'e geriledi.

Araştırmaya göre AKP'lilerin yüzde 92.6'sı Erdoğan'a onay verirken, en büyük ikinci seçmen grubu yüzde 68.6'yla MHP'liler oldu. Erdoğan'a görev onayında en düşük destek ise HDP ve CHP seçmeninden geldi.

Türkiye'nin Nabzı Temmuz'18: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Görev Onayı: Onaylayan: %53,1 (+7,3), Onaylamayan: %38,2 (-11,1) pic.twitter.com/ptCfzWPac4 — MetroPOLL Arastirma (@metropoll) 16 Temmuz 2018

İYİ Parti'de ise Erdoğan'a destek yüzde 4.6 olarak anket sonuçlarına yansıdı. Tüm seçmenler baz alındığında, Erdoğan'a onay vermeyenlerin oranı yüzde 46.7 olarak kayda geçerken, yüzde 8.8 kararsızdı ya da cevap vermedi.

Öte yandan bir önceki ay Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranının yüzde 53.5 olması dikkat çekti. Cumhurbaşkanına görev onayı vermeyenlerin oranının da yüzde 38.2'den yaklaşık 8 puan arttığı belirtildi.