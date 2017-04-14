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14 NİSAN 2017 CUMA - YIL: 48

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sordum"

14 Nisan 2017, Cuma 15:14
MÜSİAD Bursa Şubesi'nde iş adamları ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Destici, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylamasında sandığa gideceğini hatırlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliğiyle ilgili referandum sürecinde "Rejim değişiyor" dediğini belirten Destici, şöyle konuştu:

"Evet sizin kastınız, CHP'lilerin kastı, rejim değişmekten bu 28 Şubat zihniyetiyse, bu başörtü zulümlerini bu milletin evlatlarına yaşatan zihniyetse, imam hatip mezunlarının polis bile olmasını engelleyen zihniyetse evet bu rejim değişiyor. Ve değişmesi de lazım, biz de bunu destekliyoruz. Rejim değişikliğinden kastedilen cumhuriyet ise cumhuriyet dimdik daha da güçlenerek, ayakta duruyor ve 16 Nisan'daki milletin 'Evet' kararından sonra daha da güçlenerek yoluna devam edecek."

"Anayasanın 3. maddesini okuyun"

Destici, anayasa değişikliğiyle ilgili üniter yapının, Türkiye'de son günlerde çok tartışılan ve çok da gündeme getirilen bir konu olduğuna işaret ederek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu 18 maddelik anayasa teklifi içinde üniter yapımızı tehdit eden bir değişiklik yok. Bunun aksini iddia edenler hamaset yapıyorlar ve teklife karşı çıkacak ellerinde başka argüman olmadığı için buna sarılıyorlar. Bunu söyleyenlere benim tavsiyem şu, Anayasa'nın 3. maddesini okuyun. Anayasa'nın 3. maddesi ki değiştirilemez, hatta değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddedir. CHP başta olmak üzere Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Baykal, bu konuyu sık sık dile getiriyorlar ve kendilerine sorulduğunda 'Var mı burada böyle bir madde?' dendiğinde 'Efendim işte tüzel kişilikler kurulabilir yeni yerleşim birimleri oluşturulabilir, bunlar birleştirilebilir.' Tamam da onlar şu anda da var. Mevcut anayasaya göre de var. Mevcut Bakanlar Kurulu kararıyla, meclis kararıyla da bunlar zaten yapılıyor."

Eyalet sisteminden kastedilenin, özerk bölgelerin, otonom bölgelerin oluşturulması olduğunu vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Eyalet olarak belirlenen ya da otonom olarak belirlenen bölgelerin kendine ait ikinci bir dilleri, bayrakları, meclisleri olur. Eğitim, sağlık başta olmak üzere bir takım hizmetler tamamen o özerk bölgeler, eyaletler tarafından eyalet yönetimleri tarafından görülür. Ancak bölge olursa o zaman bir eyalet sisteminden, o zaman bir özerk bölgeden bahsedilebilir. Var mı 18 maddenin içinde böyle bir şey? Yok. Sadece sırf başka bir argüman olmadığı için ve özellikle Türk milliyetçilerinin, ülkücülerin kafasını karıştırmak ve 'Evet' oylarını azaltmak adına yürütülen bir kirli propaganda olarak nitelendiriyorum ben bunu.Bir kaç danışmanın da aklı evvelin de sırf siyaseten boşta kalmasınlar diye danışman yapılmışların da çıkıp televizyondaki konuşmaları da onları cesaretlendiriyor. Bunları da doğru bulmuyorum. O danışmanlık kadrolarını da boşuna meşgul etmesinler. Devletin, milletin parasını alıp, devletin varlığına ya da milletin birliğine kastedecek açıklamalarda bulunmasınlar."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sordum"

Destici, bu konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özelikle sorduğunu belirterek, "Kendisi de aynen hiç bir tereddütsüz bir şekilde üniter yapı konusunda çok hassas olduğunu ve asla 18 maddelik değişiklik teklifi içinde bulunmadığını ki, zaten biz de bunu biliyoruz, okuduğumuzu anlayacak durumdayız Allah'a hamd olsun ve ileriye yönelik de asla böyle bir düşüncelerinin olmadığını ve üniter yapının muhafaza edilmesi konusunda da çok hassas olduklarını bana da bizzat kendileri ifade ettiler." ifadesini kullandı.

Destici, 16 Nisan'da sandıklardan "Evet" çıkacağına inandıklarını bildirerek, "Hızla Türkiye'nin darbe anayasasını değiştirecek bir hazırlık içinde olmalıyız. Ekonomimizle ilgili problemlerimizi çözmeliyiz." dedi.

Programın sonunda MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Mustafa Gürses, Destici'ye bir plaket verdi.

AA

Etiketler: mustafa desitici, referandum
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