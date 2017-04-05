Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi hayatımda ne aldanan ne aldatan oldum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Muhtarlar Toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakanlığı ve genel başkanlığı döneminde, sistem değişikliğine ilişkin geniş anlamda çalışmalar yaptırdığını belirten Erdoğan, "Bir noktaya gelindi, şimdi artık konuşma zamanı değil. Şimdi sandıkta nihai kararı milletin verme zamanı ve bu hazırlanan bal millete ikram edildi. Anamuhalefet konuşur, biz yaparız. Farkımız bu." dedi.

"Halkın rızasını kazanalım yeter"

"Tayyip Erdoğan'ı seven vardır, sevmeyen vardır. Hepsine saygı duyarım. Ama Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin ve Türk milletinin aleyhine herhangi bir işe kalkışmasının mümkün olmadığı hususunda ben herkesin mutabık olduğuna inanıyorum." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ha beni kimlerin sevmediğini size söyleyeyim; beni bölücü terör örgütü sevmez. Beni FETÖ sevmez. Beni rantçılar sevmez. Beni DEAŞ sevmez. Beni Batı, bir kısım liderler hiç sevmez ve İsviçre'nin parlamentosunun önünde portreyi koyup, şakağıma silah dayayanlar sevmez. Onlardan zaten böyle bir şey beklemek mümkün değil ki. Biz zaten onların sevmesini beklemiyoruz, bizi halkımız sevsin, bizi Hak kabul etsin, onun rızasını kazanalım yeter."

"Büyük Türkiye'yi inşa etmenin gayreti içinde olalım"

Seçmene çağrıda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"AK Parti'ye, MHP'ye, Büyük Birlik Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerim, CHP'ye gönül vermiş bütün kardeşlerim, vatandaşlarım, Saadet Partisi'ne gönül veren kardeşlerim, hepinize sesleniyorum; gelin 16 Nisan'da birlikte bir milli, yerli ittifak yapalım ve inşallah bu lider ülke Türkiye'yi, büyük Türkiye'yi farklı bir şekilde inşa, ihya etmenin gayreti içinde olalım. CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimin de böyle bir yönetimi, acziyeti hak etmediklerini düşünüyorum. Halkından bu derece uzak, hakikatlere bu derece yabancı, kendi kurduğu sahte dünyaya hapsolmuş bir siyaset anlayışının akıbeti, tıpkı 1990'lardaki parti kadroları gibi olacaktır. Milletimiz onları nasıl sandığa gömdüyse bu anlayışın sonu da aynı olacaktır. Onun da haberini vereyim."

"NE YAZIK Kİ MUHTARI BU BEYEFENDİ HAFİFE ALIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat geçenlerde bir konuşma yapıyor '17 Nisan'da muhtarlıkları bu cumhurbaşkanı kapatabilir.' Değerli kardeşlerim inanın böyle bir yalan makinesi ben görmedim. Muhtarların nasıl seçildiğini bile bilmiyor. Tayyip Erdoğan nasıl seçildiyse muhtar da öyle seçiliyor. Beni de millet seçti sizleri de millet. Diyor ki 'Bir kararname çıkarır ve sizleri kapatır.' Muhtarlar kararname ile gelmedi ki yasal düzenleme ile geldi. Yasal düzenleme ile gelen yasal düzenleme ile gider. O yasal düzenlemenin de bağlı olduğu anayasa. Muhtar deyip geçmeyin. Adı üzerinde muhtar. Ama ne yazık ki muhtarı bu beyefendi hafife alıyor" diye konuştu.

"DEMOKRASİLERDE MUHALEFET ÇOK ÖNEMLİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lokantaları kapatacak' diyor. Lokanta ile cumhurbaşkanının ne işi var. Böyle bir merci varsa belediyelerdir. Sayın Kılıçdaroğlu bunu da öğren ben belediye başkanlığı yaptım bu işleri çok iyi bilirim. Kim ne iş yapar haberi yok. Demokrasilerde muhalefet çok önemli. Muhalefet akıllı muhalefet yaparsa iktidara güç katar ama muhalefet muhalefeti doğru yapmazsa hem kendi hem ülke kaybeder." dedi.

"SİYASİ HAYATIMDA NE ALDANAN NE ALDATAN OLDUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat ne diyor 'Örtülü bir darbedir.' Sen şehitlerimize bu hakaret yetkisini nereden buldun? Zerre kadar haysiyetin şahsiyetin varsa çık dosyalarını ortaya koy. Biz de gereğini yapalım. Siyasi hayatımda ne aldanan ne aldatan oldum. Bundan sonra da ne aldanan ne altadan olacağız. Ama dürüst olun doğru olun. Bu millete yalan konuşma" diye konuştu.

"TAYYİP ERDOĞAN'I SEVEN VARDIR, SEVMEYEN VARDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tayyip Erdoğan'ı seven vardır, sevmeyen vardır. Hepsine saygı duyarım. Ama Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin ve Türk milletinin aleyhine herhangi bir işe kalkışmasının mümkün olmadığı hususunda ben herkesin mutabık olduğuna inanıyorum. Ha beni kimlerin sevmediğini size söyleyeyim; beni bölücü terör örgütü sevmez. Beni FETÖ sevmez. Beni rantçılar sevmez. Beni DEAŞ sevmez. Beni Batı, bir kısım liderler hiç sevmez ve İsviçre'nin parlamentosunun önünde portreyi koyup, şakağıma silah dayayanlar sevmez. Onlardan zaten böyle bir şey beklemek mümkün değil ki. Biz zaten onların sevmesini beklemiyoruz, bizi halkımız sevsin, bizi Hak kabul etsin, onun rızasını kazanalım yeter." diye konuştu.

"MUHTARLARIMIZIN 613 LİRA TUTAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİMLERİ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda muhtarlarımız bin 406 lira maaş alıyor ama 'Bu yetmez' dedik. 'Bir de bunların Sosyal Güvenlik Kurumu primleri var, onların da karşılanması lazım.' dedik. İlgili kurumlarımız hazırlıklarını tamamladılar, yayımlanacak ilk kanun hükmünde kararname ile bu meseleyi çözüyoruz. Artık muhtarlarımızın 613 lira tutan Sosyal Güvenlik Kurumu primleri devlet tarafından karşılanacak." dedi.