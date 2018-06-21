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21 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

''Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez ilk işim...''

21 Haziran 2018, Perşembe 21:57
İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, İstanbul Fatih'teki mitingde konuştu.

Akşener, ''Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez ilk işim Suriye'de ilişkileri düzeltmek, iç barışı sağlamak, ondan sonra da Suriyeli kardeşlerimizi sağlıkla evlerine, ülkelerine göndermek olacak" dedi.

Akşener buradaki konuşmasında, "Net şekilde ilan ediyorum, sandıkları korumak bizim görevimiz. En önemli hile sandıkta yapılır. Sandıkları koruyacağız. Her türlü üçkağıda karşı bizim müşahitlerimiz sonuna kadar orada olacaklar. Avukat arkadaşlarımız il ve ilçe seçim kurullarında bulunacaklar. Gelelim YSK'daki üçkağıda, onu da bana bırakın, o da benim borcum size. Herhangi bir hilenin, hurdanın olduğunu öğrenelim oraya giderim jiletle beni yerden kazıyamazlar." dedi.

AKP hükümetlerinin 16 yılda gerçekleştirdiği icraatların tamamının kuruş hesabını iyi çalıştıklarını dile getiren Akşener, "16 yıllık icraatlarını kuruş hesabına göre çalıştık. Öyle çalıştık ki kaçarları yok. Hiçbir soruma cevap veremiyorlar. Ancak dolaylı cevap veriyorlar." ifadesini kullandı.

"SEÇİLİRSEM İLK İŞİM SURİYE'DE İLİŞKİLERİ DÜZELTMEK OLACAK"

Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde ilk ziyaretini 18 adadan birine gerçekleştireceğini vurgulayan Akşener, şunları kaydetti:

"Bu yönetim zamanında 18 adaya Yunanlar el koydu. Cumhurbaşkanı seçildiğimde adet öyledir, ilk Kıbrıs'a gidilir, ben 18 adadan birine gideceğim. Bakalım almasınlar da göreyim. Dolasıyla 24 Haziran'da önemli bir karar vereceksiniz. Ya Türkiye böyle darmaduman, bekar evi gibi olmaya devam edecek ya da bir kadın eli değecek ve Türkiye düzenlenecek. Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez ilk işim Suriye'de ilişkileri düzeltmek, iç barışı sağlamak, ondan sonra da Suriyeli kardeşlerimizi sağlıkla evlerine, ülkelerine göndermek olacak."

"TÜRK ÇİFTÇİSİNİ MEZARA GÖMDÜLER"

"İstanbul'da işsizlik olur mu? İstanbul'da işsizlik var. İstanbul'da kadınlar tencere kaynatmakta endişe ve zorluk hisseder mi? Evet, hissediyor. Soğan olmuş 5,5 lira, patates olmuş 6,5 lira. Şimdi Niğde'de patates üreticisinin patatesi tarlada çürüyor, bizim Tarım Bakanı şaka gibi, patates ve soğan ithalatı yapacakmış. Günahtır be günahtır. Tarımı mezara gömdünüz." diyen Akşener, devletin tarımın bitmesi sebebiyle ithalata yöneldiğini öne sürdü.

Akşener, "Amerikan çiftçisi şu anda 2.2 liraya mazot kullanırken, mısırı oradan ithal ediyoruz. 2.2 Türk lirasına mazot kullanan Amerikan, Kanada, Rusya, Ukrayna, Fransa çiftçisi zengin edilirken, bizim çiftçimizin 6 liraya mazot kullanarak, ucuz tarım ürünü üretebilir mi, üretemez. Mazot pahalı, buna bağlı elektrik pahalı, gübre pahalı, yem pahalı, ilaç pahalı. Türk çiftçisini mezara gömdüler. Bütün tarlalar ekilmemiş, biçilmemiş." şeklinde konuştu.

Meral Akşener, miting sonrasında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

DHA

Etiketler: meral akşener, seçim, 24 haziran
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