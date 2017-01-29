Cumhuriyet bir yere gitmiyor

Geçtiğimiz gün Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın istişare toplantısına katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, buradaki programın ardından Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın oda temsilcileriyle bir araya geldiler.

Bakan Müezzinoğlu konuşmasına, yapımı uzun yıllar süren ve bir zamanlar patates deposu olması gündeme getirilen Bolu Tüneli örneğini vererek AKP'nin yaptığı çalışmaları hatırlattı. Bakan Müezzinoğlu, "10 yıl önce bir Osmangazi ve Yavuz Selim köprüsünü, bir Avrasya tünelini konuşmayı kimse aklından bile geçirmezdi. Çünkü 20 yıldır yapımı bir türlü bitmeyen Bolu Tüneli patates deposu olsun mu olmasın mı diye patates kafalıların yönettiği bir dönemden geçtik. " dedi.

Yeni anayasayla ilgili eleştirilerin 'Cumhuriyet elden gidiyor' şeklinde yapıldığını söyleyen Bakan Müezzinoğlu, "1960’dan beri milletin kaderiyle oynamaya çalıştılar. Milli iradenin temsilcilerini idama götürdüler. Günü geldi milletin iradesiyle dalga geçtiler. Önümüzde, milletin kaderiyle oynamayı başaranların bundan sonra asla başaramayacakları bir dönüşümün arifesindeyiz. Dikkat ederseniz hayırcılar, bu milletten korkanlardır. Hayırcılar bu millet ve ülke ile ilgili farklı hesapları olanlardır. Hayırcıların hiç biri, 80 milyonun hislerini yüreğinde hissetmiyorlar. Onlar milletten korktuğu için herkesi korkak zannediyorlar. 'Cumhuriyet elden gidecek' diyorlar. Milleti korkutuyorlar. Ya Cumhuriyetin sahibi cumhurdur, cumhur. Şu cumhurdan bir günde korkmayın. Cumhuriyet, laiklik, Atatürkçülük elden gider diye korkuyorlar. Ya Atatürk senin tapulu malın mı? Atatürk bu genç cumhuriyetin kurucu lideri. Milletle kurdu Cumhuriyeti" şeklinde konuştu.

Referandumla ilgili konuşan Bakan Müezzinoğlu, "Son viraja geldik. Nisan ortasında sandık milletin huzuruna gelecek. Bu sandıkta millet elini vicdanına koyacak ve cumhurun başkanına yetkiyi verecek" dedi. Bakan Müezzinoğlu buradaki programın ardından AKP Yıldırım İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı.