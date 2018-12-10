Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Personel Eğitim Merkezi açılışının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) başörtüsü serbestisinin iptali istemiyle Danıştayda açılan bir davada, savcının mütalaasına ilişkin bir soru üzerine Gül, şunları söyledi:

"Bu dava devam etmekte ama başörtülü olarak çalışmayla ilgili farklı kararları da var. Bu dava burada sadece bir davacının açmış olduğu bir esas sayılı bir dosya ama farklı dosyalarda da tamama ermiş, red olmuş dosyalar var. Bu konuda Danıştayın genel olarak yaklaşımı özgürlükçü bir yaklaşımdır. 2019'a gireceğimiz bugünlerde hala insanların kafasındaki örtüyle hala insanların ideolojisiyle, düşüncesiyle, yaşam tarzıyla uğraşan zihniyet gerici bir zihniyettir. Bu gericilik geride kaldı."

Gül, Türkiye'nin çağdaş ve insan haklarına, özgürlükçü bir yaklaşıma doğru önemli mesafeler elde eden bir ülke olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hem Anayasa Mahkemesi kararları hem Danıştay hem Yargıtay, hukukun tüm mekanizmaları başörtüsünü bir özgürlük olarak görmekte ve başörtüsüne karşı yapılan saldırıları da hukuk dışı olarak görmektedir. Artık Türkiye geriye değil ileriye bakacak. Zaten Danıştay da bu görüşe itibar etmemiştir. Bu nedenle olumsuz bir değerlendirme anlamında bir mütalaa elbette olmaz. Danıştay bu konuda hukuk neyse o yönde karar vermiştir, yine verecektir."

"Asla üzeri örtülmeyecek bir cinayettir"

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin uluslararası soruşturma dosyası çalışmasının ne aşamada olduğunun sorulması üzerine Gül, şu bilgileri verdi:

"Kaşıkçı cinayeti yaşam hakkına ağır bir saldırıdır. Asla üzeri örtülmeyecek bir cinayettir. Vahşice, hunharca işlenmiş bir cinayettir. Türkiye başından beri büyük bir titizlikle bu soruşturmayı sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu mesele bütün uluslararası topluma mal edilmiştir. Kendilerinin de yaptığı açıklamalar uluslararası boyuta taşınması yönündedir. Bu konuda her türlü hukuki ve teknik hazırlıklar tamamdır. Bu hususta takdir olması halinde elbette uluslararası mecraya taşınacaktır. Türkiye süreci başarı bir şekilde yönetmiş ve sürdürmüştür. Bundan sonraki tüm süreci uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürecektir."

"Talebimizi hukuk çerçevesinde ısrarla yineledik"

Bakan Gül, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili iade taleplerine olumsuz yanıt vermesinin anımsatılması üzerine de "Bu olay, üzeri asla örtülmeden bütün açıklığıyla ortaya çıkması gereken bir vakadır. İlk başta Suud tarafından da çelişkili ifadeler oldu ama Türkiye'nin ısrarlı tutumuyla bu olay açıkça ortaya çıktı. Biz talebimizi hukuk çerçevesinde ısrarla yineledik. Yine de taleplerimizi yineliyoruz. Elbette bu konuda Suud tarafının yapıcı ve yardımcı olması lazım ama öyle bir tavır görmedik. Biz bu nedenle uluslararası toplumla da birlikte bu sonucu almaya çalışacağız." diye konuştu.

Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasında Türkiye ile iş birliğinin önemine dikkati çeken Gül, "Hem uluslararası toplum hem de Suud tarafı... Ama bu konuda Suud tarafında gerekli destek görülmemiş, Türkiye'nin taleplerine karşı sessiz kalınmıştır. Umarız bu konuda en kısa zamanda olumlu sonucu alırız, sonuç da ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.