Darbe anayasasını muhafaza etmek; sözde demokrasidir, sözde demokratlıktır

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yayınladığı mesajla gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uysal, Demokrat Parti (DP) Aydın İl Teşkilatı, olağan il kongresi vesilesiyle yayınladığı mesajda Demokrat Misyonun Türkiye'nin siyasi tarihi ve gününümüz siyaseti açısından önemine değindi.

Mevcut siyasetin sorunları çözme noktasındaki başarısızlık ve yetersizliğine de değinen Uysal demokrat, hürriyetçi, birleştirici bir üslup ve misyon yaklaşımına Türkiye'nin herzaman olduğundan daha fazla ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Uysal yayınladığı mesajda ''Demokrat misyonun, göreve geldiği her dönem, Türkiye için olduğu kadar, çevresi içinde barışın korunduğu, yalnız iç politikada değil dış politikada da insan haklarının ve eşitliğin savunulduğu dönemler olmuştur. Maalesef bugün hem Türkiye’de hem de yakın çevresinde barıştan ve huzurdan bahsetmek imkansızdır. Başta Orta Doğu coğrafyasında olmak üzere, iç karışıklığa sebep oldukları Suriye’de, bugünkü iktidarın bölünmesine aracı oldukları Irak’ta, ilhakına sessiz kalınan Kırım’da ve adını “İmralı” olarak değiştirdikleri Terörist başı Öcalan’la yaptıkları çözüm ve mutabakatlar neticesinde sınırlarımız dahilinde yaşanan karışıklık ve kaos ortamı, geleceğe dair kaygı vericidir.'' dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın yayınladığı mesajdan önemli bölümler:

Değerli Dava Arkadaşlarım;

71 yıldır, “fikri Millet, zikri Millet” olan bizler, bugün de Millet’i ve Vatan’ın bekasını kendine dert edinmiş, söz söylemeye değil sözü sahibine, sözü Millet’e vermeye gelmiş bir hareketin neferleriyiz.

Emanet aldığımız fikri ve ahlaki mirasla, sahip olduğumuz ve Türkiye’yi 47 sene yöneten bu misyon, yarınlar için de ülkenin en büyük ümididir. Bu bilinç ve bu tecrübe ile yoluna devam etmekte olan demokratların varlığı; bugün işine gelenin atıfta bulunarak referans gösterdiği, Menderes ve Özal’ın bıraktıklarının ve ortaya çıkardıkları Türkiye’nin teminatıdır.

Demokrasi’nin Türkiye’de tesis edilmesine emeği geçenleri sadece anarak demokrat olabileceklerini sananların bu millete reva gördükleri, kendi demokratlıklarını anlatmaya yetmeyecektir.

Dillerinden düşürmedikleri Yüce Dinimiz İslam’ın adaletle alakalı ve ahlaki buyruklarından bihaber olan bu iktidarın, “yolsuzluk Davaları”ndaki durumu, ahlaki yozlaşmışlıklarını ve adaletten ne kadar yoksun olduklarını tekrar tekrar göstermektedir.

1946’da Türkiye’nin en önemli meselesinin Demokrasi olduğu fikri ile yola çıkan Demokrat Dava, geçmişte olduğu gibi bugün de, Türkiye’nin tartışa geldiği ve çözemediği her meselenin temelinde, işlerliği olmayan sözde demokrasinin, sözde demokratların da farkındadır.

Kendi yanlışlarını yine yanlışlarla örtmeye çalışarak alın terini gasp ettikleri milleti daha da zor duruma sokan iktidarın, farklı seslere tahammül edemediği ortadadır. Bir taraftan “Milli İrade” deyip, diğer taraftan milletin iradesine gem vuran seçim sistemini ve demokrasiyi sınırlayan darbe anayasasını muhafaza etmeleri ne derece bir ikiyüzlülüğün olduğunu belirtmektedir.

Kıymetli Demokratlar;

Demokrat misyonun, göreve geldiği her dönem, Türkiye için olduğu kadar, çevresi içinde barışın korunduğu, yalnız iç politikada değil dış politikada da insan haklarının ve eşitliğin savunulduğu dönemler olmuştur.

Maalesef bugün hem Türkiye’de hem de yakın çevresinde barıştan ve huzurdan bahsetmek imkansızdır. Başta Orta Doğu coğrafyasında olmak üzere, iç karışıklığa sebep oldukları Suriye’de, bugünkü iktidarın bölünmesine aracı oldukları Irak’ta, ilhakına sessiz kalınan Kırım’da ve adını “İmralı” olarak değiştirdikleri Terörist başı Öcalan’la yaptıkları çözüm ve mutabakatlar neticesinde sınırlarımız dahilinde yaşanan karışıklık ve kaos ortamı, geleceğe dair kaygı vericidir.

Demokrasi söyleminin arkasına saklanan bölücü emeller ne demokrasi ne de insan hakları ile bağdaşmaktadır. Bizim demokrasi anlayışımız, insanımızın eşit temsil edildiği, adalet önünde ayrıma tabi tutulmadığı, yaşamı nedeniyle sahip olduğu tüm hak ve hürriyetlerini kullanabildiği,bir düzeni ifade etmektedir.

Değerli Demokratlar;

Demokrasi temelli bu ülke meselelerinin çözümü yine meselelerin asıl sahibi olan Millet tarafından neticeye kavuşturulabilecektir. Büyük Milletimizin, geçmişte olduğu gibi içinde bulunduğu her türlü sıkıntıyı ve engeli aşmasının yolu yeniden Milleti egemen kılmaktan geçmektedir. Tarihin her safhasında bu coğrafyada türlü sorunların üstesinden gelmiş bu Aziz Millet, gücü kendinde bulduğunda inşallah yeniden muzaffer olacaktır.

İşte bu gerçeklikten hareketle, Millet var olduğu sürece mücadele ve nihayetinde Millet’in memnuniyeti var olacaktır. Bu noktada Demokrat Parti, Millet’in varlığı ile var olmaya devam edecek ve ilelebet en temel meselesi Millet’in kazanan olduğu bir ülkenin ve sistemin inşası olacaktır. Elbette ki, Demokrat Dava’nın derdinin Millet olması, bu davayı birilerine her daim “dert” edecektir.

Saygıdeğer Demokrat Partililer;

Unutulmamalıdır ki, bu Dava’nın, Demokrasi’yi Türkiye’de temin ve tesis etmeye başladığı günden beri, kendine kılavuz edindiği “Yeter! Söz Milletin” kavramı, bugüne dek, Millete karşı bir takım uğraşlar içinde olanlara dur demenin izahıdır. Millet’i düşman belleyen, Millet aşkımız sebebiyle Demokrat Dava’yı da düşman bellemiş ve Demokrat dava ile mücadele etme kılıfı altında Millet ile kavga etmiştir.

Bugün yılmak, yorulmak, bu davaya sahip çıkmamak; geçmişte Millet’in selameti uğruna, bu Dava uğruna, idama “sessiz” yürüyen, “Hakk’ın takdiri” diyerek her türlü sıkıntılara sabreden Büyüklerimizin aziz hatıralarını sızlatacaktır.

Millet yolunda halisane çalışanlara Allah’ın yardımcı olacağına olan inancımız tamdır.

İşte tüm bu duygu ve düşüncelerle, Millet sevdası ile yollara düşen, Millet için düşünen, tüm vatandaşlarımızı, üyelerimizi ve bu davanın bayrağını her daim omzunda ve yüreğinde taşıyan kıymetli demokratları en kalbi duygularımla selamlıyor, gerçekleştireceğimiz kongrenin Partimize ve Milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

YETER SÖZ MİLLETİN

Kongre sonrası teşekkür konuşması yapan İl Başkanı Emanet, parti kurcusu merhum Başbakan Adnan Menderes’i rahmetle anarak şunları söyledi; “Çoğulcu demokrasilerin olmazsa olmaz şartı siyasal partilerdir. Siyasal partilerin görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmeleri parti içi demokrasi ile mümkün olmaktadır. 1946’da ‘Yeter Söz Milletin’ diyerek yeşertilen Demokrat Parti, çınarının altında ülkemiz için kutlu yürüyüşümüz, zaman zaman kesintilere uğrasa da demokrat kimliğimizden ödün vermeden, inancımızı hiçbir zaman kaybetmeden ve başımız dik olarak devam etmektedir. Ülkemiz çok önemli süreçlerden geçtiği bu günlerde, Demokrat Parti Aydın il teşkilatı olarak ‘birey olarak ülkemiz için ne yapabiliriz’ düşüncesiyle bütün olumsuzluklara rağmen, demokrat yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bizler demokrat davanın bireyleri olarak bu kutlu dava için yola çıkan demokrasi şehitlerimizden daha zor şartlarda olmadığımıza inanıyoruz”

‘ÜLKEMİZ ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR’

Ülkenin zor bir süreç içerisinde olduğunu ifade eden İl Başkanı Emanet, “Zihinlerin bulandığı, herkesin kapılarını zorladığı bir dönemde benim bir davam var diyerek davasının dışında başka bir şey düşünmeyen ve bu büyük misyona hizmet edenlere bizler ancak şükranlarımızı sunabiliriz. Bizler devletin kademelerinde yıllarca göreve almış bir ideolojinin fertleriyiz, bayrağımızı yine olması gereken yerine yükseltmek için var gücümüz ve vatan sevdamızla sürdüreceğiz. Bizler günümüzün Türkiye’sinde, ülkenin şuan ki durumunu hep birlikte izliyoruz. Meclis 4 partiden oluşan bir meclis. Birçok parti olmasına rağmen sanki insanlara Türkiye’de, 1 partinin dışında hiçbir siyasi parti yokmuş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Ancak burada yeter söz milletin diyerek iktidara gelen Demokrat Parti unutuluyor. Demokrat Parti ülkemizin geleceğidir, umududur. 70 yıllık bir çınarın yaprakları, dalları budanabilir ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Türkiye’de yaşayan 81 milyonun meclisinin içerisindeki bu 4 parti yapısının dışında, bütün kesimleri kucaklayacak olan Demokrat Parti yok sayılamaz. Ülkenin bütün meselelerini, ülke hassasiyetiyle bayrağın ve toprağının hassasiyeti ile her kesim kucaklayan bir yapı içerisinde, yeni bir anlayışa ihtiyaç olduğu için bizler bu davanın içerisinde yer aldık. Umarım çalışmalarımız meyvesini verir ve özlediğimiz iktidara hep birlikte yeniden ulaşırız” şeklinde konuştu.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YÜKSELEN BİR DP GÖRECEKSİNİZ

Önlerinde yeni bir dönemin olduğunu vurgulayan Emanet, “Demokrat Parti geçmişi ve geleceği ile var olacak ulu bir çınardır. Bu çınar bizler oldukça her daim ayakta dimdik kalacaktır. Kökleri derin olan Demokrat Parti, Türkiye’ye çok büyük hizmetler vermiştir. Hizmetlerine halen de devam etmektedir. İnşallah önümüzdeki zaman içerisinde Demokrat Parti eski günlerine tekrar dönecek ve ülkemiz, içinde bulunduğu bu durumdan kurtulacaktır. Önümüzdeki dönemlerde yükselen bir Demokrat Partiyi hep birlikte göreceğiz. Bu partiyi hepimizin, milletimizin ata ve dede yadigarımızın olduğu bilinciyle kıratın bayrağını burca dikinceye dek azim ve kararlılıkla çalışacağımızı belirtiyor, siz değerli delegelerimizi desteğiyle birlik ve beraberlik içinde il başkanlığı görevini layıkıyla yerine getirebilmek için teveccühlerinizi bekliyor, kongremize gelerek bizleri şereflendirdiğiniz için teşekkür ederiz” dedi.

Demokrat Parti Aydın İl Başkanlığıda Serhat Emanet, güven tazeledi

Demokrat Parti (DP) Aydın İl Teşkilatı, olağan il kongresi Turistik Park’ta gerçekleştirdi. Tek listenin yer aldığı il kongresinde 2013 yılından itibaren Demokrat Parti Aydın İl Başkanlığı görevini yürütün Serhat EMANET, delegelerin oylarının çoğunu alarak güven tazeledi. Tek adayın olduğu kongreye, DP Genel Başkan Yardımcısı Nihat ONBAŞIOĞLU, Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi İsmail ÖKTEM, Muğla İl Başkanı İsmet KÖSE, İzmir İl Başkanı Metin DÖKMECİLER, Antalya İl Başkanı Hasan Ali KARTAL, Balıkesir İl Başkanı Tamer ALVER, Denizli İl Başkanı Aşkın ÇELİK, Çevre illerden gelen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Aydın ilçe Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte çok sayıda partili katıldı.

Mevcut İl Başkanı Serhat EMANET’in yeniden başkanlığa seçildiği ve Divan Başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Nihat ONBAŞIOĞLU, Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi İsmail ÖKTEM, Muğla İl Başkanı İsmet KÖSE, İzmir İl Başkanı Metin DÖKMECİLER, Antalya İl Başkanı Hasan Ali KARTAL, Balıkesir İl Başkanı Tamer ALVER yaptığı kongrede

YENİ YÖNETİM

Serhat Emanet başkanlığındaki Yönetim Kurulu’na Koray Yılmaz, Behçet Özkan, Mehmet Dikmen, Salih Vural, Fuat Özdemir, Necati Dolmacı, Ahmet Özer, İsmet Sarıoğlu, Berrin Sezer, Nuran Tekbaş, Hamide Doğan, Adnan Akoğlu, Şahin Eken, Ercan Avcı, Kemal Baydu, Ahmet Feyzican, Mustafa Tekeli, Rıfkı Atay, İhsan Sert, Ali Osman Duman, Halil Hüyrüş, Ayhan Kara Osmanoğlu, Kadir Aşçı, Çetin Mazinli ve Yılmaz Yıldız, Hasan Kocaman seçildi.

Demokrasi ışığının yandığı gün...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/demokrasi-isiginin-yandigi-gun_378374

Demokrasinin harcını demokratlar karmıştır

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/demokrasinin-harcini-demokratlar-karmistir_421018