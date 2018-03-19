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19 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Davutoğlu'ndan 'İBB Başkan adaylığı' açıklaması

19 Mart 2018, Pazartesi 15:29
Türkiye'nin 26. Başbakanı Ahmet Davutoğlu, kendisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

 "Ben de haberlerden duydum. Ben de şaşırıyorum" diyen Davutoğlu, 2019 Seçimi öncesi oluşturulan Cumhur İttifakı hakkında da konuştu. İttifakın 2019 seçimi için yapılan bir düzenleme olduğunu belirten Davutoğlu, "15 Temmuz'dan sonra gelinen ortak mutabakat önemli. Ancak görünmez ve adı konulmayan koalisyonlar dönemi başlatmamak gerekir" uyarısında bulundu.

Ahmet Davutoğlu Best FM'de Ufuk Karcı'nın sunduğu Konuşan Türkiye programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, "Belediye Başkanlığı adaylık söylentisini, ben de haberlerden duydum. Bizi tanıyanlar, bilir. Hayatta hiçbir makamın peşinden koşmadım. Yüreğimin sesi içinde davrandım. Öyle bir şey gündemimde yok. Ben de şaşırıyorum. Bu, söz konusu değil. Herhalde, Başbakanlıktan sonra benim, boş kaldığımı düşünenler oldu. Halbuki ben, yine gece gündüz çalışıyorum. Sanırım birileri kulis haberi ile ortalığı dalgalandırmak istiyor. Böyle bir şey yok." dedi. 

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