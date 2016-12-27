Davutoğlu’ndan IŞİD açıklaması

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Davutoğlu’nun IŞİD için ‘öfkeli çocuklar’ ifadesini kullanmadığı belirtildi.

Açıklamada, bu yöndeki sosyal medya paylaşımları ve haberler için dava açılacağı ifade edildi. Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı görevi yaptığı günlerde IŞİD için kullandığı belirtilen ‘öfkeli çocuklar’ ifadeleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Sputnik’in haberine göre, Facebook sayfasından Davutoğlu adına yapılan açıklamada, “Sayın Ahmet Davutoğlu’nun hiçbir zaman telaffuz etmediği “İŞİD terör örgütü değildir, sadece öfkeli çocuklardır” ifadesini kasıtlı bir kampanyanın parçası olarak ulusal basında ve sosyal medya platformlarında kendisine atfederek paylaşanlara karşı yargı süreçleri başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Suriye’de ateşkes Ankara’da görüşülüyor

Suriye’nin genelinde ateşkes sağlanması için Ankara’da Türkiye, Rusya ve Suriye muhalifler arasında yoğun görüşmeler yapılıyor. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) üyesi Fuad Eliko, Ankara’daki görüşmeler bağlamında Rusya’nın Suriye’de barış amacına ulaşmak istediğini söyledi. Suriye muhalefeti kaynaklarından edinilen bilgilere göre Suriye’de devam eden savaşın sona ermesi ve sorunun siyasi yollarla çözülmesi için Türkiye ile Rusya’nın öncülüğünde Ankara’da yoğun bir görüşme trafiği yaşanıyor. Sputnik’te yer alan habere göre, Halep’te ÖSO militanları ile sivillerin tahliyesi de Ankara’da Rusya, Türkiye ve ÖSO yetkililerinin yoğun görüşmeleri sonucu gerçekleşmişti. Ankara’da bu sefer yürütülen görüşmeler ise Suriye genelinde ateşkesin sağlanmasını hedefliyor.