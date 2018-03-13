Demirel ABD’nin 21 üssünü kapattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Akşener, “Kabadayıysan İncirlik’i, Küreciği kapat. Osmanlı tokadı öyle atılır. O beğenmediğin Demirel Allah rahmet eylesin 1975’lerde Amerika’nın 21 üssünü kapattı. Görelim senin yiğitliğini” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il kongresine katılmak üzere Kayseri’ye geldi. Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen kongrede konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Biz henüz 4 aylık partiyiz. Bugün itibariyle 47 ile gittik. 47 ilde vatandaşlarımızla dertleştik. ‘İYİ Partiyi kuramazlar, kurdurmazlar’ denilmişti, kurduk. ‘Yapamazlar’ demişlerdi, birlikte yaptık. Şimdi de kongrelerimizi yapıyoruz. İnşallah yapılan seçimde en büyük iktidar alternatifi ve Cumhurbaşkanlığı alternatifi olacağız. İktidarı ve Cumhurbaşkanlığını alacağız” ifadelerini kullandı.

Biz demokrasinin uygulanabilmesini istedik

15 Temmuz dönemine değinen Akşener, “Bizler 1 Kasım’dan sonra demokrasi mücadelesini edepli olarak sürdürdük. Biz demokrasinin uygulanabilmesini istedik. Kim seçilebilirse seçilsin demokratik seçim olsun istedik. Allah’a şükürler olsun iyi ki ‘Haydi’ demişsiniz. Herkesin iç yüzünü, nasıl görünmeye çalıştığını ve gerçeğin nasıl olduğu görevini gösterdik. 15 Temmuz oldu. 15 Temmuz hain kalkışma sonrası OHAL ilan edildi. Arkasından saray koalisyonu var ya küçük ortağı başkanlık sistemini önerdi. Referanduma gidildi. Referandumda ‘Eğer kabul edilirse Türkiye için yanlış olur’ dedik ve onlar da ‘Bunlar hain, PKK’lı, FETÖ’cü’ dediler. Biz de ‘Bütün bunları söyleyenler aynaya baksınlar’ dedik. Sağlarında, sollarında gelinleri, damatları görecekler, aynada da kendilerini görecekler” diye konuştu.

İncirlik'i, Kürecik'i kapat

Ülkenin dış politikasına değinen Akşener, “Dış politikamız konuşulmadığı, tartışılmadığı için yerlerde sürünüyor. Dış politika denilen hadise stratejik çukur denilen bir haldeyiz. Suriye’den 3,5 milyon insanı yerinden yurdundan ederek, milletimizin cömertliğine sığınarak neden Türkiye’ye getirdik bunun cevabı ne bende ne de sizde var. Eğer bunlar konuşulmuş olsaydı bugün biz Irak ve Suriye’de hem Amerika Birleşik Devleti hem de Rusya ile güney komşusu olmazdık. Çok kalmadı İYİ Parti iktidara gelecek o zaman görüşürüz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Akşener, “Kabadayıysan İncirlik’i, Kürecik’i kapat. Osmanlı tokadı öyle atılır. O beğenmediğin Demirel Allah rahmet eylesin 1975’lerde Amerika’nın 21 üssünü kapattı. Görelim senin yiğitliğini” diye konuştu.