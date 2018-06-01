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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz

01 Haziran 2018, Cuma 00:24
9. Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel’in 1987’de KHK’larla ilgili yaptığı konuşma günümüze ışık tuttu. Demirel yaptığı konuşmada, “Temel hakları düzenleyen KHK olmaz” tesBitinde bulunmuştu.

9. Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel KHK’ları anlattı. Demirel’in 1987 yılında yaptığı konuşma günümüze ışık tutarken, videonun altına yapılan yorumlarda geçmişe özlem ve saygı dile getirildi. Demirel o konuşmada şunları söylüyordu:

Kazanılmış haklar zedelenir

“Kanun kuvvetinde kararnameyle her şeyi halledemezsiniz. Kişi haklarıyla ilgili KHK olmaz, olmamalı. Temel hakları düzenleyen KHK olmaz. Temel haklar mutlaka meclislerin işidir. Ayrıca, devlet memurlarının, çalışanların haklarını tanzim eden KHK da olmaz. Bunlar kazanılmış hakları zedeleyebilir. Onun için Kanun Hükmündeki Kararnameleri her şeye teşmil etmekte, her şeye götürmekte yarar yoktur. Kanun Hükmünde Kararnamelerle meclisler yasama yetkilerini kısmen devretmektedirler. KHKlar daha çok ekonomik faaliyetlerin daha çabuk görülmesi için düşünülmüştür. Öyle de olmalıdır bana göre. Ama bunu bir toplumun her safhasına teşmil ederseniz, işin içinden çıkılmaz. KHK’ları 1982 Anayasası şöyle tanzim etmiş, KHK çıkar çıkmaz meclislere sevk olacak. Meclisler bunu öncelikle olarak konuşacak.”

Sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada paylaşılan Demirel’in 1987’de yaptığı konuşmanın videosunun altına yapılan yorumlardan bazıları şöyle; 

Yollar yürümekle aşınmaz

“Bir zamanlar Demirel’e kızdığım için çok pişmanım. Protesto yürüyüşleri için ‘Yollar yürümekle aşınmaz’ demişti. O lâfına da kızmıştık. Alay ediyor sanmıştık. Ne kadar haklıymış.” (@ToprakBinnaz)

Gelen gideni hep mi aratır

“Gelen gideni hep mi aratır eskileri bile özledik. Espri anlayışları vardı, zor günlerde bile tebessüm edebilirlerdi hep birlikte çıkıp program yaparlardı, plastik şovları yapılır ses etmezlerdi. Gerçek darbe görmüşlerdi. On kez gitmiş yirmi kez gelmişlerdi yine de bunlardan iyilerdi. “(@a_nk465asy)

Özlüyoruz

“Eskiden siyaset böyle yapılırdı. Şimdiki gibi sokak ağzı, sokak kavgası gibi seviyesiz, kalitesiz, bilgiden noksan yapılmazdı. Özlüyoruz.” (@gnl_gonul18)

Yazık bu ülkeye

“Bu ülke 30 yıl önce zihniyet olarak da gerideydi, ama bu konuşmayı görünce ülke bırakın gelişmiş ülkeleri zihniyet olarak 30 yıl önceden bile fersah fersah geriye gitmiş . Yazık bu ülkeye” (@bora_kutamis)

HABER: KÜBRA ÜNÜVAR

kubra_unuvar@outlook.com

 

Etiketler: süleyman demirel, khk
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