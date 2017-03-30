Demirtaş cezaevinde açlık grevine başlıyor

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, yarın açlık grevine başlıyor.

Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında 4 Kasım 2016 günü tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Edirne F Tipi Cezaevi'ne konuldu. HDP Genel Merkezi, Demirtaş ile Zeydan'ın yarından itibaren açlık grevini başlayacağını açıkladı. Daha önce cezaevindeki bazı PKK'lı hükümlüler, OHAL nedeniyle getirilen kısıtlamaları ve ceza infaz kurumunun uygulamalarını öne sürüp, protesto için açlık grev başlatmıştı.

Demirtaş ile Zeydan'ın açlık grevine ilişkin HDP Genel Merkezi'ne gönderdiği mesaj şöyle:

"Edirne Cezaevi Müdürü'nün diyaloga kapalı tutumu, hukuk dışı uygulamaları, diğer mahkumlara yönelik insanlık dışı uygulamaları, günlerdir devam eden açlık grevlerinin bitirilmesi konusunda hiçbir iyi niyet adımı atmamış olması nedeniyle biz de Cuma gününden itibaren açlık grevine başlıyoruz. Kamuoyunu cezaevlerinde devam eden açlık grevleri ve ihlaller konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz."