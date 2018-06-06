Demirtaş cezaevinde telefon üzerinden miting yaptı

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ilk seçim mitingini telefon üzerinden yaptı.

Edirne Cezaevi'nde bulunan Demirtaş'ın eşinin telefonu aracılığıyla yaptığı konuşma HDP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

"Mutsuzluğu ve yoksulluğu haketmiyoruz"

"Türkiye bir bütün olarak yarı açık ceza evine dönüştürüldü" diyen Demirtaş şöyle konuştu:

"Benim durumum sadece bir örnektir bugün artık ülkenin tamamı yurttaşlarımızın tümü adaletsizliğin mağduru haline gelmiş durumdadır. Adaletsizlik sadece adalet saraylarında yaşanmıyor. Hastanelerden üniversitelere, tarlalardan fabrikalara devlet dairelerinden sokaklara kadar her gün her yerde herkese karşı adaletsiz uygulamalara tanıklık ediyoruz."

Telefonda eşiyle propaganda yapabilen tek aday olduğunu söyleyen Demirtaş, "Dünyanın en güzel, en zengin toprakları üzerinde yaşayan yurttaşlar olarak Ne mutsuzluğu ne de yoksulluğu asla hak etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Devlet hepimizin devleti"

"Devlet hepimizin devleti, ülke hepimizin ortak vatanı" diyen Demirtaş, daha fazla demokrasi için mücadele çağrısında bulundu:

"Şimdi hep birlikte el ele verip geleceğin demokratik Türkiye'sini yeni yaşamını mutlu özgür bir hayatı inşa edebiliriz. Umutsuz olmanın yılgınlığın, korkmanın zamanı değildir. Ülkemizin bütün sorunlarını barışarak, dayanışarak, birlik içinde çözebiliriz. Hiçbir yurttaşımızı düşman gibi görmeden ötelemeden, örselemeden yürek yüreğe verip büyük bir kardeşlik ülkesi olacağız. İnsanları partilerine, mesleğine, kimliğine göre ayırmayacağız. Devlette tam demokrasi ve hukukun üstünlüğünü egemen kılacağız. Devlet hepimizin devleti, ülke hepimizin ortak vatanıysa herkese eşit ve adil davranan bir yönetim oluşturmak da bizim boynumuzun borcudur. Kimse kendini üvey evlat gibi hissetmesin, ayrımcılığa uğramasın diye 81 milyonu kucaklayacak yepyeni bir politikayı hayata geçireceğiz."