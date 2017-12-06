Demirtaş’ı bin 250 avukat savunacak

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu olan HDP Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olduğu davada bugün ilk duruşması yapılacak iken, HDP Genel merkezinden yapılan açıklamada Demirtaş’ı 1250 avukatın savunacağını ancak, Sincan’da 20 kişi kapasiteli bir duruşma salonu tahsis edildiği belirtildi.

DHA

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