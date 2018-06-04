Demirtaş, soruları sosyal medyadan yanıtlayacak

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya üzerinden soruları yanıtlayacak. 6 Haziran saat 23.00'a kadar alınacak soruların cevapları, 8 Haziran Cuma günü Demirtaş'ın sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.

HDP'nin Edirne Cezaevi'nde tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 6 Haziran Çarşamba günü sosyal medya üzerinden bir basın toplantısı düzenleyecek. Demirtaş, Çarşamba günü sorulacak sorulara Cuma günü sosyal medya üzerinden yanıt verecek.

HDP'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"6 Haziran Çarşamba saat 23:00'e dek Twitter, Instagram ve Facebook'ta #DemirtaşaSoruyorum, #AskDemirtas veya #JiDemirtaşDipirsim etiketleriyle yazılacak sorular derlenerek kendisine iletilecektir. Türkiye ve dünya medyasından gazetecilerin iletecekleri bu sorulara Demirtaş'ın vereceği cevaplar, 8 Haziran Cuma günü içinde kendi Twitter hesabından paylaşılacaktır.

Facebook ve Instagram üzerinden alınacak soruların Demirtaş tarafından iletilecek cevapları da Selahattin Demirtaş Facebook sayfası ve İnstagram hesabından paylaşılacaktır. Dilerseniz sorunuzu video çekerek de paylaşabilirsiniz. Video sorular, ekran görüntüleri alınarak ve sorular yazılı hale getirilerek kendisine iletilecektir."