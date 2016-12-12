Demirtaş'tan Beşiktaş patlamasıyla ilgili açıklama

Cumartesi akşamı İstanbul Dolmabahçe'deki Beşiktaş Vodafone Arena'nın yanında ve Maçka Parkı'nda düzenlenen terör saldırıları tüm Türkiye'nin canını yaktı. Siyasiler saldırıyla ilgili ardı ardına mesajlar yayınladı. Bir mesaj da tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden mesaj gönderdi. Beşiktaş'taki patlamayı kınayan Demirtaş mesajında şu ifadeleri kullandı: Barışı savunmaktan vazgeçmemeliyiz İstanbul'da Cumartesi akşamı gerçekleşen acımasız katliamı lanetliyor, kınıyorum. Saldırıda yaşamını yitiren bütün insanlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerimi sunuyor, sabırlar diliyorum. Yaralanan yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bütün toplumu, halkımızı şiddet karşıtlığında, barış, kardeşlik, demokrasi ve özgürlük duyguları etrafında umutla bir arada durmaya davet ediyorum. Koşullarımız ne kadar zor olursa olsun kutsallık atfettiğimiz barışı savunmaktan vazgeçmemeli, umutlarımızı yitirmemeliyiz. Bu sıkıntılı dönemi dayanışma ile aşarak ülkeyi düze çıkarmayı başarmalıyız. CNN Türk

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