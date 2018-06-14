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14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Demirtaş'tan Erdoğan'a 'adaylıkk kriterleri' yanıtı

14 Haziran 2018, Perşembe 09:45
Selahattin Demirtaş, 24 Haziran'daki adaylığına "Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olmalı" diyerek karşı çıkan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Erdoğan, 2016 Kasım ayından beri tutuklu olan Demirtaş hakkında dün "Ne demek 'Cumhurbaşkanı adayı, bırak.' Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olmalı. Bana göre yanlış bir gelişme, düzeltilmesi lazım" dedi.

 

Demirtaş da avukatları aracılığıyla kullandığı sosyal medya hesabı Twitter'dan Erdoğan'ın bu açıklamasına yanıt verdi.

Demirtaş, şunları yazdı:

"Bak bu defa sana katılıyorum Erdoğan. Örneğin senin Cumhurbaşkanı adayı olabilmen için mutlaka üniversite diploman olması lazım, ama bugüne kadar diplomanı gören olmadı. Benim kriterlerim tamam da, asıl seninkiler şüpheli."

 

Sputnik Türkiye

Etiketler: Demirtaş, Erdoğan, diploma, aday
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