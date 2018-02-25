Demokrasi ortadan kaldırılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, AKP ve MHP tarafından hazırlanan seçim sistemi değişikliği ve seçim ittifakı ile ilgili düzenlemenin, “Demokrasinin ortadan kalktığı, seçmenin gerçek iradesinin ortaya çıkmadığı ve çeşitli yollardan dikta rejiminin kurulduğu, Ortadoğu’daki krallık, şeyhlik, emirlik gibi başkanlık sisteminin tam olarak oturabileceği bir anlayış” olduğunu belirterek, “Bu seçimde YSK yasa dışılığı yasal hale getirmiş durumda” dedi.

Seçmenin gerçek iradesinin ortaya çıkmayacağını dile getiren Sağlar, “Seçim barajı kaldırılmadan, bir partinin çeşitli yollarla barajsız taşınması, iki partinin bir araya geldiğinde daha fazla milletvekili çıkarabilecekleri bir konuma getirildiği, demokrasinin ortadan kalktığı, seçmenin gerçek iradesinin ortaya çıkmadığı ve çeşitli yollardan dikta rejiminin kurulduğu, Ortadoğu’daki krallık, şeyhlik, emirlik gibi başkanlık sisteminin tam olarak oturabileceği bir anlayıştır. Şimdiden bu seçimin şaibeli olduğunu açıklamak gerekiyor. Bu seçimde açık tasnif ortadan kalkmış durumda. Bu seçimde YSK yasa dışılığı yasal hale getirmiş durumda. 16 Nisan’daki seçimde mühürsüz oy pusulalarının geçerli olduğunu söylemişlerdi. Şimdi yasal anlamda geçerli. Asıl tehlikeli olan seçim güvenliğini ortadan kaldırabilecek her türlü imkan tanınıyor. Seçim kurulları başkanları doğrudan yandaş kamu görevlileri tarafından belirlenecek. Oy verseniz de vermeseniz de biz şimdiden kazandık diyen bir anlayış karşımızda. Bunu şiddetle reddediyoruz ve bu doğrultuda mücadelemizi demokrasi var olana kadar sürdüreceğiz” dedi. İstanbul – Ülker Yılmaz Caba

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