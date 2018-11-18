Demokrat Parti İzmir İl Teşkilatı, Gültekin Uysal'ı ziyaret etti

Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Metin Dökmeciler ve beraberindeki heyet Genel Merkeze ziyarette bulundu.

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal’a TBMM’deki makamında hayırlı olsun ziyareti için Ankara’ya gelen İzmir il teşkilatı, Uysal ile birlikte bir de toplantı yaparak güncel meseleleri değerlendirdiler.

"İzmir Teşkilatı, 72 yıllık parti birikimiyle ülkemizin kalkınması için canla başla çalışıyor"

İzmir İl Başkanı Metin Dökmeciler, İzmir’in cumhuriyet adına ilk kurşunun atıldığı, bağımsızlık ve demokrasi için en büyük savaşın verildiği büyük bir il olduğunu; bu kurucu terbiye ve 72 yıllık parti birikimiyle ülkemizin birliği, bekası, kalkınması, demokrasisi için canla başla çalıştıklarını söyledi. Önümüzdeki yerel seçimleri adeta bir meydan muharebesi olarak gördüklerini ifade eden Dökmeci, İzmir teşkilatının hazırlıkları konusunda bilgi verdi.

Meclis ziyaretinin ardından yerel seçimler ve ülke gündemine dair istişarelerde bulunmak üzere Genel Merkezi ziyaret eden İl Başkanı Metin Dökmeciler ve beraberindeki heyeti Genel Merkezde, Genel Başkan Yardımcıları Muhammet Kelleci, Ertan Küçükay, Nuri Efe, Bülent Şahinalp ve Arslan Salman karşıladı.

Toplantının ilerleyen saatlerinde Genel Başkanımız Gültekin Uysal da Genel Merkezimize gelerek buradaki toplantıya da bir süre toplantıya katıldı.

Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Kelleci, "Partimizin Türk siyasi hayatında ve demokrasisinde son derece etkili, haklı ve önemli bir yeri var. İzmir teşkilatımızla birlikte birlikteliğimizi perçinleyecek bu buluşmanın ise son derece önemli" dedi.

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ertan Küçükay, ay sonunda Temsilciler Meclisi (Kurucular, Genel İdare Kurulu, Yüksek Haysiyet Divanı üyeleri, Merkez Karar Kurulu üyeleri, il ve ilçe başkanları ile belediye başkanlarını içeren genişletilmiş toplantı) toplantısı organizasyonu için çalıştıklarını ve burada yerel seçimlere yönelik strateji ve kararların alınarak yol haritası belirleneceğini ifade etti.

Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizle ilgili bir sunum yaptı.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nuri Efe ve Genel Sekreter Arslan Salman da selamlama konuşmasının ardından istişarelerde bulunmak üzere teşkilatımıza sözü bıraktı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda teşkilat mensuplarımızla istişarelerde bulunuldu.