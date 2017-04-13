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13 NİSAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Demokrat Parti Ümraniye’de ‘Hayır’ı anlattı

13 Nisan 2017, Perşembe
İstanbul Ümraniye Demokrat Parti anayasa oylaması çalışmalarını gerçekleştiriyor.

16 Nisan’da halk oylamasına sunulacak referandum yoluna Hayır kararı ile devam eden Demokrat Parti, seçim arefesi olan Cumartesi gününe kadar bölgede olmaya devam edecek.

Demokrat Parti Merkez Karar Kurulu Üyesi Burhan Erdoğmuş’un da katılımıyla gerçekleşen çalışmalar Ümraniye halkı tarafından ilgiyle ve merakla karşılandı. Çeşitli partilerin ilçe başkanları da kurulan çadırda ağırlanarak Ümraniye’ye kardeşlik mesajları verildi. Demokrat Parti Hayır broşürleriyle birlikte Yeni Asya Gazetesi’nin “Oku Düşün Karar Ver” broşürleri birlikte sunulan çadırda, müsbet ve olumlu geri dönüşler alındı. Çadırı ziyarete gelen bir çok kişi hasretlerini ve memnuniyetlerini beyan ederek Demokrat Parti’yi aralarında ve meydanlarda görmekten memnun olduklarını belirterek, kendilerini daha çok görmek istediklerini de dile getirdiler. 

Bunun İslam’da da yeri yok

Demokrat Parti çadırından İlçe Teşkilâtı Ümraniye halkına şu cümlelerle seslendi: “İstibdadın, baskının, ötekileştirmenin iyice azdığı ve demokrasinin, fikir hürriyetinin, meşrûtiyetin kirletildiği şu günlerde, OHAL içerisinde, gergin bir süreçte seçime mecbur edilmiş bulunmaktayız. Oylamamız için bize sundukları Anayasa tasarısı tamamen bir utançdır. Milletimize karşı dayatılan bir zorlamadır.” “Bugün Türkiye’de üniversite mezunu genç işsizlerin sayısı bir buçuk milyona yaklaştı. Hapishaneleri, hain dedikleri herkesi, mahkeme karşısına bile çıkarmadan içeri atan bir zihniyet ne kadar doğrudur. Bu yapılan nedir? Başkanlık mı bunların hepsinin tek çözümü mü? Türkiyede bugün yapılmaya çalışan dayatmadır. Kutuplaştırmadır. Ötekileştirmedir. Millete Evet mi Hayır mı diye soru sorun. Sonra Hayır diyenleri terörist ilân edin. Bu biçare milleti ateşe atmak değildir de nedir? Fikir ve rey hürriyeti verilsin sonra da bundan mesul tutulsun. Bunun İslamda da yeri yoktur. Türk milletinin kültüründe de yeri yoktur.”

Kalpler, demokrasi sevdasında birleşsin 

“Gelin aziz Ümraniyeliler. Oylarımızı Hayırda birleştirdiğimiz gibi, kalplerimizi de hürriyet ve demokrasi sevdasında birleştirelim. Demokrasi adalet ve hürriyettir. Baskı, istibdat ve hürriyetleri kısıtlamak, dinde de demokrasi de yeri olmayan bir haydutluktur, hürriyet eşkiyalığıdır, demokrasi hırsızlığıdır. Dini siyasete alet etmekle, milletin manevî değerlerini alaya almak, dini istismar etmek demektir. Ben inanıyorum ki Ümraniye buna izin vermeyecektir. Ümraniye çok zor şartlar altında elde ettiğimiz demokrasinin bekçisi olacaktır.” “Yargı dahil devlet kurumlarının bir şahsın elinde toplanması bir vahamettir. Kontrol ve frenleme sistemi yerleştirilmeden, getirmeye zorlanan bir başkanlık sistemi bu milletin kültürüne ve değerlerine saygısızlıktır.” 

Haber: Ali Yücesoy

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