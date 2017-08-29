Deniz Baykal: Artık çöküş başladı

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik, “Daha seçime 2 yıl var. Ağzından 2019’u düşürmüyor. Artık milletle inatlaşılmayacağını gördü. Neymiş de metal yorgunluğu varmış. Hepsi hikâye, telaş başladı. Her çıkışın bir inişi vardır. Artık çöküş başladı” dedi.

Türkiye’nin Mursi’nin Mısır’ı, Esad’ın Suriye’si, Saddam’ın Irak’ı olma yolunda olduğunu öne süren Baykal, “Artık ‘dur’ demenin zamanıdır. Sevgili vatandaşlarım sabredin, az kaldı” ifadesini kullandı. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Kumluca İlçesinde ziyaretlerde bulundu. Son günlerde çıkan KHK’ların, eskilerin değiştirilmesi için çıkarıldığını belirten Baykal, hükümetin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bazı şirket ve firmalara kayyum atadığını belirterek, “Bu kayyumlar 80 bin TL maaşla çalıştı. Bu yolla çok sayıda şirket ve firma yok oldu” dedi. DHA

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