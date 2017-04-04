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Deniz Baykal: Bu anayasada Meclis'e, AKP'ye, yargıya, adalete her kesime tuzak var

04 Nisan 2017, Salı 14:56
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara'nın Balâ ilçesinde konuştu.

Yeni anayasa ve referanduma ilişkin Baykal, "'Evet' diyenler yarın 'vay başıma gelenler ne yapmışız' diye şikayet edecekler. Bu gidişi teklif edenler de kurbanı olacak yarın pişman olacaksınız. Bu anayasa tuzaklarla dolu, millete, Meclis'e tuzak var. adalet ve kalkınma Partisi'ne tuzak var. Seçimin telafisi var. 4 yıl sonra yeniden yapılır. Anayasa asırlık, geri dönüşü yok" dedi.

"BU ANAYASADA MİLLETE, MECLİS'E, ADALET VE KALKINMA PARTİSİ'NE TUZAK VAR" 

Baykal, "Ergenekon'un sorumlusu bunlar değil mi? 'Ben bunun savcıyım' diyordu. Ben de diyordum ki hepsi uydurma ben de avukatıyım. Ne oldu savcı mı avukat mı kazandı? Ne oldu şimdi kaybeden savcı, 'beni devlet başkanı yapın. Bütün yetkileri ben kullanayım' diyor. Arkadaş sen Ergenekon'da , 1 Mart'ta sınıfta kaldın. 90 bin Amerikan askerini Türkiye'ye güneydoğuya yerleştirmek isteyen sendin. Biz engelledik. Başkanlık olsaydı o askerler gelirdi. Meclis önledi. Gelseydi Türkiye Ortadoğu'daki yangının parçasıydı. Belki biz birbirimizle mücadele ediyor olurduk. Bunların sorumlusu sen değil misin? FETÖ işinde sınıfta kalmadı mı arkadaşlar? Bu anayasa tuzaklarla dolu, millete, Meclis'e tuzak var. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne tuzak var. Yargıya, adalete her kesime tuzak var" diye konuştu.

"EVET DİYENLER YARIN VAY BAŞIMA GELENLER NE YAPMIŞIZ DİYE ŞİKAYET EDECEKLER" 

Baykal, "Evet diyenlere tuzak. Evet diyenler yarın vay başıma gelenler ne yapmışız diye şikâyet edecekler. Bunları partici olarak söylemiyorum. Bu memleketin evladı olarak söylemek zorundayım. 30-40 yıldır sizin adınıza bu işin içindeyim. Ergenekon'a, 1 Mart'a, FETÖ işine de karşı çıktım. Biz halkı çıktık. Şimdi yine diyorum büyük yanlış yapılıyor destek olmayın. Yapmayın, yaptırmayın. Türkiye büyük sıkıntılara girecek" ifadelerini kullandı.

"BU İŞİ İNATLAŞMAYA, PARTİ İŞİNE ÇEKMEYE GEREK YOK. TÜRKİYE İŞİ" 

Baykal, "Bu işi inatlaşmaya, parti işine çekmeye gerek yok. Türkiye işi. 80 milyonun hakkını nasıl veririz? Bu anaya bizi süper ligde oylamaktan çıkaracak. Bir mahalli lige Ortadoğu mahalli ligine gönderecek" dedi.

"SEÇİMİN TELAFİSİ VAR. YENİDEN YAPILIR. ANAYASA ASIRLIK, GERİ DÖNÜŞÜ YOK" 

Baykal, "Seçimin telafisi var. 4 yıl sonra yeniden yapılır. Anayasa asırlık, geri dönüşü yok. Getirilmek istenen anayasanın örneği hiçbir ülkede yok. Tarihimizde yeri yok. Hiçbir yerde bulmak mümkün değil. Başkanlık rejimi değil. Başkanlık rejimi, doğru dürüst bir rejim Amerika'da var. Amerika'da başkan, bakanını atarken bile kongreden yani meclisinden izin almak durumunda. O kongre millet. Millet yok sayılabilir mi? Biz de böyle bir şey yok. Ne isterse yapacak. Bu kadar yetki, hüküm verilmez. Belki kendisini yargılayacak hakimleri kendisi atayacak. Suç işlediğinde belki yüce divana gidecek. Yüce divandaki 15 hakimi kendisi atamış olacak" açıklamasında bulundu.

DHA

Etiketler: deniz baykal, referandum
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