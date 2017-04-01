Deniz Baykal: Kof; içi, dibi yok

CHP Antalya Milletvekilli Deniz Baykal, referandum mitingleriyle ilgili "Bir tantanalı kampanya. Ama kof. İçi, dibi yok.

Milletin parası ile 24 televizyonda canlı yayın yapıyorlar sabah akşam. Milletin yarısına da terörist diye küfür ediyorlar. Devlet 'evet' kampanyası yapıyor. Devlet ile milleti mi korkutacaksın sen? Devlet 'evet' kampanyası yapıyorsa biz de millet olarak 'hayır' kampanyası yapıyoruz" dedi.

CHP Antalya Milletvekilli Baykal, Edremit'te konuştu. Referandum mitinglerine değinen Baykal, "TV'yi bir açıyoruz Başbakan. Öğlen Cumhurbaşkanı. 24 kanal canlı yayın mitingden. Miting, nedeniyle okullar tatil. Öğretmenlere talimat çocukları alın götürün. Eğitime ara veriliyor cumhurbaşkanını, başbakanı dinleyeceğiz. Devletin parası, teşkilatı, aracı, uçağından helikopterine bütün polis teşkilatı herkes ayakta. Bütün devlet niçin? Birileri 'evet' kampanyası yapacak. Bir tantanalı kampanya. Ama kof. İçi, dibi yok. Resmi söylem. Milletin parası ile 24 televizyonda canlı yayın yapıyorlar sabah akşam. Milletin yarısına da terörist diye küfür ediyorlar. Devlet 'evet' kampanyası yapıyor. Devlet ile milleti mi korkutacaksın sen? Devlet 'evet' kampanyası yapıyorsa biz de millet olarak 'hayır' kampanyası yapıyoruz" diye konuştu.