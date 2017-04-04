Denize dökeriz diyen vekil konuştu

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, katıldığı bir televizyon programındaki açıklamalarının yanlış anlaşıldığını söyledi.

Bozkurt, "Söylediğim her lafın noktasına virgülüne kadar arkasındayım. Katiyen ama katiyen 'Evet' diyenlerle ilgili en ufak bir sözüm yoktur. Ancak 'Evet' çıkarsa bu ülkeyi bölme heveslilerine; kimse hevese kapılmasın biz bu emperyalistleri de, onların yerli işbirlikçilerini de onu da şöyle ifade ettim sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de denize dökeriz. Buradan kimsenin alınmasına gerek olduğunu düşünmüyorum. Hele 'Evet' diyecek yurttaşlar ülke bölünsün diye mi 'Evet' diyorlar öyle bir şey düşünülebilir mi?." dedi.

‘TEK SÖZCÜK CIMBIZLANDI’

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Ankara'da katıldığı bir televizyon programındaki açıklamalarından sonra söylediği sözlerin cımbızla alınıp yanlış anlatıldığını söyledi. Bozkurt, "Cuma akşamı halk arenası programında konuktum. Orada 1 saati aşkın konuşma yaptım. Orada bunun içinden sadece bir tek sözcüğü cımbızlayıp, bunun üzerinden sanki evet diyecek yurttaşlara sizi denize dökerim demiş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bunu katiyetle reddediyorum.’’ dedi.

SÖZÜM 'EVET' DİYERLERE DEĞİL

Referandumda ‘Evet’ diyeceklere söylenmiş herhangi bir sözünün olmadığını ifade eden Bozkurt, ‘’Ben o programda getirilen anayasa değişikliği metninin içerisinde gizli tuzaklar olduğunu, bu metnin Türkiye'yi bölme ve tek adam yaratma anayasa değişikliği olduğunu, eğer bununla biz tek kişiye bu kadar yetki verirsek bir gün o tek kişinin yanıltılmasıyla Türkiye'nin bölünebileceğini, milletin birbirine düşürülebileceğini söyledikten sonra; Ben milletimiz eğer anayasadaki tuzakların farkında olursa yüzde 1 bile evet çıkmaz. Ben eminim ki en az yüzde 60-65 hayır çıkacak. Buna hala inanıyorum. Daha da arttığını düşünüyorum. Ama velev ki evet çıkarsa kimse heveslenmesin, bakın burada söylediğim çok net. Bakın bu bir bölünme Türkiye'yi tek adam rejimine sürükleme tuzağı içeriyor. Bu tuzağı kuranlar heveslenmesin anlamında. Kimse heveslenmesin biz sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de İzmir'e kadar kovalar emperyalistleri de denize dökeriz dedim.’’ diye konuştu.

AKP VE MHP TABANINDA YANKI BULDU

Yaptığı konuşmanın AKP ve MHP tabanında destek bulduğunu için harekete geçildiğini ileri süren Bozkurt, "Bu destek üzerine AKP tabanında ve MHP tabanında yankı bulduğu için öyle düşünüyorum ki bir anda harekete geçildi. Bu konuşmadan bula bula vay efendim evet diyecekleri denize dökecekmiş gibi bir algı operasyonu yaratılmaya çalışılıyor." diye konuştu.

'BÖLMEK İSTEYENLER HEVESLENMESİN'

Kimleri kast ettiğini de açıklayan Bozkurt, "Evet çıkarsa kimse heveslenmesin. Kim heveslenmesin? Bu ülkeyi bölmek isteyen güçler heveslenmesin. Kim heveslenmesin o bölmek isteyen güçlerin emrinde Türkiye'de 30-35 yıldır terör yaratan PKK heveslenmesin. FETÖ heveslenmesin. Kim varsa o heveslenmesin. Çünkü bunlar emperyalizmin yerli işbirlikçileridir. Şimdi bana biri kalkıp diyorsa ki, ‘Hüsnü bey sen evham ediyorsun. Türkiye'yi bölmek isteyen falan yok. Zaten doğudaki PKK'lılar da bizim çocuklarımızdır. Fetullah Gülen'de bizim 14 yıllık akrabamızdır. IŞİD'de sinirli Sünni çocuklardır diyorsa o onların sorunu. Ama bana göre bunların hepsi emperyalizmin taşeronlarıdır ve Türkiye'yi bölmek için eyleme geçmişlerdir. Bu eylemin bir uzantısı olarak anayasanın içine de 123'üncü madde değişikliğiyle, 10'uncu maddenin son fıkrasında yapılan değişiklikle ve 8'inci madde de tarif edilen Cumhurbaşkanı altını çiziyorum Cumhurbaşkanı devlet başkanı sıfatıyla Türk milletinin birliğini temsil eder. Şimdi biz o Cumhurbaşkanı'nı alıp bir parti başkanı yaparsak milletin birliğini nasıl temsil edecek. Millet bir partiden mi oluşuyor. Tersinden okursak, demek ki bir parti olacak başka parti olmayacak. Bu Türk milletini birbirine düşürür. Demek ki milleti böler. 123'üncü madde kamu tüzel kişiliği ilan etme yetkisini tek imzayla Cumhurbaşkanı kararnamesine bırakıyor. Bir gün bir Cumhurbaşkanı sabah kalkıp Diyarbakır merkezli 23 ili özerk bölge yaptım derse biz ne yapacağız. Devlet bölünür. Benim hassasiyetim bu ülkenin bölünmez bütünlüğünedir. Bu milletin bölünmez bütünlüğünedir bunu söyledim. Asla bakın tekrar altını çiziyorum." dedi.

'TUZAKLAR VAR'

'Evet' diyen de 'Hayır' diyen de bu ülkenin yurttaşı olduğunu belirten Bozkurt, "Ama orada şunu söyledim ben Recep Tayyip Erdoğan dahil, bana alçak diyen Başbakan dahil, günlerdir televizyonlarında gazetelerinde beni neredeyse yargısız infaza tabi tutan basın dahil. İçlerinden bir tek kişi bile Türkiye'nin bölünmesine rıza göstereceğine inanmam. Ama bu tuzaklar var o anayasa da. Onun için diyorum ki verilecek her evet oyu Türkiye'nin bölünmesine ve milletin birbirine düşürülmesine konulmuş bir tuğladır. Bu tuğlayı kimse koymasın." diye konuştu.

YARGIYA YANITIMIZI VERİRİZ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma hakkında konuşan Bozkurt, "Savcılıktır, tabi ki ne kadar bağımsızsa yargımız o kadar bağımsızdır. Biz de gider bağımsız yargıya ne söylüyorsa dinler yanıtımızı veririz. Ben 20 yıl bu ordunun üniformasını giymiş 44 yıllıkta devletine hekim olarak hizmet etmiş ancak 64 yaşında vekil olmuş bir adamım. Ben anamdan vekil olarak falan doğmadım. Hiçte umurumda değil. Tekrar söylüyorum söylediğim her lafın noktasına virgülüne kadar arkasındayım. Katiyen ama katiyen evet diyenlerle ilgili en ufak bir sözüm yoktur. Ancak evet çıkarsa bu ülkeyi bölme heveslilerine kimse hevese kapılmasın biz bu emperyalistleri de onların yerli işbirlikçilerini de onu da şöyle ifade ettim sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de denize dökeriz. Buradan kimsenin alınmasına gerek olduğunu düşünmüyorum. Hele evet diyecek yurttaşlar ülke bölünsün diye mi evet diyorlar öyle bir şey düşünülebilir mi?." dedi.