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10 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

"Dereyi görmeden paçaları sıvama''

09 Eylül 2018, Pazar 17:27
İzmir'de, CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Yerel seçimlerden sonra tekrar kurultay talepleriniz olacak  mı?" sorusuna "Dereyi görmeden paçaları sıvama. Önce bir yerel seçimi gör" cevabını verdi. Yerel seçimde belirlenecek adaylar ile ilgili soru üzerine ise "Onu ben bilemiyorum. Adayları ben belirlemiyorum" dedi.

 

'PARTİMİN 1 OY FAZLA ALMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIM'

Bugün Ankara'da da CHP'nin kuruluş yıl dönümü kapsamında program olduğunun hatırlatılması üzerine İnce, "Böyle bir davet geldiği için İzmir'e geldim. İzmir de bizim Ankara da bizim. Ne fark eder? Ankara'da da olurum, İzmir'de de olurum. Ankara'da 16 sene oldum zaten. Bırakın da bir kez de İzmir'de olayım" dedi. 

Gelecek yılın mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin de değerlendirmede bulunan İnce, "Ben gençlik kolu başkanıyım, ilçe sekreteriyim, il başkanıyım, parti meclis üyesiyim, grup başkanvekiliyim, milletvekiliyim. 40 senem bu partide geçti. Önümüzdeki yerel seçimlerde partimizin 1 oy fazla alması için var gücümle çalışacağım. 1 oy fazla almak için ne gerekiyorsa onu yapacağım" diye konuştu. 

'ÖNCE YEREL SEÇİMİ GÖR'

Muharrem İnce, basın mensubunun "Yerel seçimlerden sonra tekrar kurultay talepleriniz olacak  mı?" sorusuna ise "Dereyi görmeden paçaları sıvama. Önce bir yerel seçimi gör" yanıtını verdi. Yerel seçimde belirlenecek adaylar ile ilgili soru üzerine İnce, "Onu ben bilemiyorum. Adayları ben belirlemiyorum" dedi.

'BEN YALNIZ MIYIM?'

İl Başkanı Deniz Yücel ile birçok ilçe belediye başkanının Ankara'da, Genel Merkez tarafından düzenlenen programa katıldığı hatırlatılarak, "Burada yalnız bırakıldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu ise "İl Başkanımız, belediye başkanlarımız Ankara'da partinin 95'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyorlar. Biz de burada İzmirli hemşerilerimizle İzmir ve Türkiye'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. O da görev bu da görev. İki görevi bir arada yapıyoruz. Yalnız bırakıldığımı düşünmüyorum. Hayır öyle bir şey yok. Ben yalnız mıyım? İzmirliler beni yalnız bırakmadığı sürece yalnızlık olmaz" diye konuştu. Tören, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

DHA

Etiketler: muharrem ince, seçim
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