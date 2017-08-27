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28 AĞUSTOS 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Destici: Açlık ve yoksulluk sınırı altında vatandaşın canı yanıyor

27 Ağustos 2017, Pazar 21:30
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ekonomide vatandaşın canı yanıyor. Vatandaş, açlık ve yoksulluk sınırı altında" dedi.

Eskişehir'in Karacaşehir Mahallesi'nde düzenlenen 24'üncü Ertuğrulgazi Şurası ve Yörük Şenlikleri'ne katılan Mustafa Destici, etkinlik öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Destici bir gazetecinin sorusu üzerine CHP'nin  Çanakkale'deki Adalet Kurultayı'nı değerlendirdi.

Destici, şunları söyledi:

"Her siyasi partinin bu tür organizasyonlar yapma hakkı vardır. Dolayısıyla da olağanüstü bir durum değil. Ya da çok olağan dışı bir durum da değil. Onun için ben normal karşılıyorum. Çünkü siyasi partiler Türkiye'nin ve vatandaşın temel problemlerinin çözümü için vardır. Bu konudaki düşüncelerini fikirlerini paylaşabilirler. Türkiye'de de en çok tartışılan ya da gündemde olan konulardan bir tanesi nedir? İşte demokrasidir, adalettir, ekonomidir, terördür. Bütün bu konularla ilgili bütün siyasi partilerin belli dönemlerde çalıştay yapmaları, kurultay yapmaları bunlar olağan şeylerdir onun için ben olağan görüyorum. İnşallah memleket için, millet için, devlet için ülke için faydalı şeyle çıkar. Yani bizim sadece buradaki hassasiyetimiz ayrılık olmasın, kamplaşma olmasın çünkü ülke çok zor süreçler içerisinde geçiyor."

'TÜRKİYE'NİN TEMEL PROBLEMLERİ VAR'

Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu ifade eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, asıl gündemin ekonomi, terör, Suriye ve Irak'taki gelişmeler olduğunu söyledi.

Bunların tartışılması gerektiği belirten Destici konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birlik, en çok ihtiyacımız olan şey şu anda. Birliğimize, beraberliğimize daha çok dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bakıyorsunuz 2019 seçimleri konuşuluyor. Daha seçime iki seneden fazla süre var. Halbuki Türkiye'nin temel problemleri var. Ekonomide vatandaşın canı yanıyor. Yani vatandaş açlık ve yoksulluk sınırı altında. İşçinin hali ortada memurun sıkıntıları var, emeklilerin sıkıntıları var. Bunlar konuşulmuyor. Uyum yasaları var, bunlar konuşulmuyor, bu referandumdan sonra. Vatan terör meselesi var. Bunlar Türkiye'nin gündemine almıyor. İşte Suriye'nin kuzeyinde PKK neredeyse bir devlet kurma aşamasına geliyor Amerikan desteğiyle. Barzani, sözde bağımsızlık açıklamaları yapıyor. Televizyonlarda bunlar tartışılmıyor. Televizyonda 2019 seçimlerinde kim aday olacak? CHP şurada adalet kurultayı topluyor, bunlar tartışılıyor. Ben bunların yerine Türkiye'nin asıl gündeminin terörün, ekonominin, Suriye ve Irak'taki gelişmelerin konuşulmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Ve bu konuda da tüm siyasi partilerin hassasiyet göstermesini, sadece siyasi partilerin değil üniversiteler de mesela sessiz, bilim adamları sessiz, fikir adamları sessiz bunların hepsini konuşması lazım. Çünkü Irak'taki Türkmen bölgesi ve Suriye'nin kuzeyi bunlar bizim Misakı Mili sınırımız olan yerler. Dolayısıyla da hepimizin tarihe karşı, millete karşı sorumluluğu var, bu sorumluluktan kaçmamamız lazım."

DHA

Etiketler: mustafa destici, büyük birlik partisi
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