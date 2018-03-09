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9 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Destici: BBP 'Cumhur İttifakı'na milyonlarca oy getirebilir

09 Mart 2018, Cuma 09:59
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisini 'Cumhur İttifakı'nda istemeyen MHP'ye "BBP'nin amblemini koyduğunda ekstradan bu ittifaka yüz binlerce ya da milyonlarca oy getireceği görülürse BBP'nin ambleminin orada olmasından niye rahatsız olunsun ki?" diye sordu.

MHP, AK Parti ile yapacağı 'Cumhur İttifakı'nda seçim pusulası üzerinde başka bir parti olmayacağını birkaç kez dile getirdi. En son olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da başka partilerin AK Parti listesinden seçime girebileceğini belirtti. İki parti arasında gerilim devam ederken Destici'den yeni bir açıklama geldi.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME TALEBİ

Destici, seçim ittifakı teklifinin önce yasalaşması gerektiğini söylerken şunları ifade etti:

"İttifak edecek partiler AK Parti, MHP, BBP yetkilileri genel başkanlar düzeyinde otururlar, konuşurlar ve partilerin bu ittifakın içerisinde hangi şekilde yer alacağına karar verirler. Müzakere edilir, partilerin genel kurulları, yönetim kurulları buna karar verirler. Bu süreçleri müzakere ettikten sonra partimizin yetkili kurullarında BBP'nin seçime hangi şartlarda gireceğine, bu ittifakın içerisinde hangi şekilde yer alacağına o zaman karar vereceğiz."

'DEĞERLENDİRME İÇİN ERKEN'

Destici, sözlerinin devamında da şunları söyledi:

"Önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimleri yaşayıp, göreceğiz. Oradan çıkan bir tablo da yol göstericilik yapabilir. BBP olarak bu ittifaka en üst düzeyce katkıyı hangi şekilde sağlayacaksak o şekilde yer alacağız. Bu AK Parti ve MHP açısından da böyledir. Yani BBP'nin amblemini koyduğunda ekstradan bu ittifaka yüz binlerce ya da milyonlarca oy getireceği görülürse BBP'nin ambleminin orada olmasından niye rahatsız olunsun ki? Tam tersine fayda umulur. Bunu ortaya koyacak süreçtir. Yani yerel seçimler var, daha sonra yapılacak olan saha çalışmaları var. Bütün buradan elde edilecek veriler bunu netleştirecektir. Onun için şimdiden bununla ilgili bir değerlendirme yapmamın çok erken olacağını düşünüyorum."

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