Destici: Bu cümle yanlıştır ve biz bunu kabul etmiyoruz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'dan yürüyüşe başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun demokratik hakkının kullandığını ancak, 'Bütün dünya bizi duysun ki, biz kendi ülkemizde bir dikta yönetimi ile yönetiliyoruz' açıklamasını kabul etmediklerini söyledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Gaziantep'te partisinin İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı.

Yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Destici, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katar krizine ilişkin konuşan Destici, Katar'ı teröre destek vermekle suçlayanların önce aynaya bakması gerektiğini söyledi. Destici, şunları söyledi:

"ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu ziyaretinin hemen ardından Katar'a karşı Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülkeler tarafından teröre destek veriyor suçlamasıyla ambargo uygulanmaya başlandı. Katar DEAŞ ve El Kaide ile tüm dünya ile birlikte mücadele ediyor. PKK, PYD, YPG ile mücadelede Türkiye'nin yanında yar alıyor. Buna rağmen ABD ve destekçileri Katar'ı teröre destek vermek ile suçluyor. Eğer teröre destek veren ülke aranıyorsa ABD aynaya baksın. Her gün TIR'larla PYD ve YPG'ye silah gönderen Katar değil; ABD, Rusya ve İsrail'dir."

'KILIÇDAROĞLU DEMOKRATİK HAKKINI KULLANIYOR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'dan başladığı yürüyüşe de değinen Destici, Kılçdaroğlu'nun demokratik hakkını kullandığını ifade ederek, "Sayın Kılıçdaroğlu demokratik hakkını kullanıyor. Biz Kılıçdaroğlu'nun yürümesine itiraz etmiyoruz, biz yürüyüşü başlatırken yaptığı konuşmada, 'Bütün dünya bizi duysun ki, biz kendi ülkemizde bir dikta yönetimi ile yönetiliyoruz' diye yaptığı açıklamaya itiraz ediyoruz. Bu cümleleri sehven söylenmiş ise düzeltmelidir, bilerek söylenmişse bu cümle yanlıştır ve biz bunu kabul etmiyoruz. Çünkü bu iktidar, millet iradesi ile seçilmiştir ve herkes millet iradesine saygı duymak zorundadır" diye konuştu.

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