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21 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Destici'den Kılıçdaroğlu'na: Tamamen siyasi bir yürüyüştür

21 Haziran 2017, Çarşamba 14:29
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Destici, basın toplantısına, İslam aleminin Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, başladı.

 

Hakkari Çukurca'daki terör saldırısında şehit edilen Yüzbaşı Murat Üçöz'e Allah'tan rahmet dileyen Destici, terör örgütü PKK'yı ve onun her türlü uzantısını lanetledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı tepki yürüyüşüyle ilgili değerlendirmede bulunan Destici, şunları söyledi:

"Adalet ya da hukuk aranan değil, tamamen siyasi bir yürüyüştür. Kendileri de ifade etmektedirler. Zaten bu yürüyüş öncesinde de 'hayır' diyen bütün partileri ziyaret etti. Hatta sadece partileri değil, referandumda 'hayır'a destek veren bütün grupları ve kişileri ziyaret etti. Buradaki amaç 'hayır' blokunu bir arada tutmaktır. Bunu 2019'a taşıma sürecidir. Bu yürüyüş, bu ziyaretlerin devamıdır."

Bu parti ve grupların önemli bir kısmının Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne destek vereceğini anlatan Destici, ülkenin ayrışmaya ve kamplaşmaya değil, kardeşliğe ihtiyacı olduğunu, bu sürece ana muhalafet partisi liderinin katkı vermesi gerektiğini kaydetti.

 

AA

Etiketler: mustafa destici, kılıçdaroğlu, eleştiri
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  • alim

    21.06.2017 15:09:17

    Suratıni görmek istemiyorum.ALLAH ÇOK ACI hesap soracak bu siyasilerden

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