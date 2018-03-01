"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Destici'den partisini ittifaka istemeyen MHP'ye cevap: Bize ihtiyaç duyuluyor

01 Mart 2018, Perşembe 10:13
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisini AK Partil ile yapılacak ittifakta istemediğini açıklayan MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'ya yanıt verdi. Destici, partisine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

MHP ile AKP arasında 2019'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kurulan İttifak Komisyonu’nda yer alan MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, “Cumhur ittifakı iki parti arasında olmalı, BBP’nin katılmasını uygun bulmuyoruz” dedi.

'NEREDE DURUYORSAK OLUMLU ALGILAR ÜRETTİK'

Bu sözleri değerlendiren BBP Genel Başkanı Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“Bu konuda düşüncelerimizi sizinle paylaştık. Cumhur İttifakı içerisinde olduğumuzu söyledik. Yalnız bazı kavramlar üzerinde daha net şeyler söylememiz gerekiyor. Büyük Birlik Partisi 25 yıllık bir siyasi harekettir. Dikkat edin, bizler sadece bir siyasi parti değiliz, biz dinamik bir siyasi hareketiz. Bu yüzden Büyük Birlik Partisi olumlu enerji üreten ve sinerjisi de olan bir harekettir.

Keyfiyet, yani nitelik anlamında, nerede duruyorsak, kimin yanındaysak oraya olumlu ve algılar, katkılar üretmişizdir. Aziz milletimizin indinde ve algısında da Büyük Birlik Partisi vizyonu ve algısı budur. İttifak hakkında istikametimizi zaten belirlemiştik, bu çizgide ilerliyoruz. Kimseye müdana etmiyoruz, doğru bildiğimizi yapıyoruz. Büyük Birlik Partisi, tecrübesinin ve kadrolarının müstakbel süreçte ülkemize olumlu katkılar sunacağını düşünüyoruz. Mümkün oldukça sahici davranmaya çalışıyor, siyaset üretmeye çalışıyoruz. Başta dedik ya siyaseti meslek algısıyla yapmıyoruz. Bu noktada bize ihtiyaç duyulacaksa ki duyuluyor…

Tekrarlamakta fayda var: Öncelikle bu süreç bir seçim işbirliğidir. Bir iltihak, ittihat ya da ilhak değildir. Bir ittifak projesi içerisinde yer alan partilerin 'Asgari Müşterekleri' nden ötürü bir araya gelebilirler hatta ortak bir gelecek tasavvuruna bile sahip olabilirler… Bir ittifak projesine dâhil olan partiler bu ittifakın sadece avantajlarına değil risklerine de ortaktır.”

Okunma Sayısı: 896
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • g@L!p

    1.3.2018 17:25:30

    Karşınızda durup yüzünüze karşı size "Ne için size ihtiyaç duyuluyor ve ne karşılığında destek veriyorsunuz? sayın Destici" diye sormak isterdim.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

Demirel'e verilen brifing

Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

Arakan’da yapılan soykırımdır

Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

Sadece 2 kişi ayrılabildi...

Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

39 asker tutuklandı

Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

'AB üyeliğine hazır değiller'

Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

HSK bir yargı organı mı?

Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
Genel

Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
Genel

Demirel'e verilen brifing
Genel

Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
M. Latif SALİHOĞLU

Çamur atanlar
Armağan Bahtiyar

İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
Genel

Samsun’dan Nur’a plâket
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Orhan GÜLER

“Yeni nesil”i kıskandık; biz de “toplantı” isteriz!
Genel

Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.