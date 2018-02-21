Destici: İnşallah BBP de bu ittifakın içinde yer alacak

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti ile MHP'nin ittifak çalışmalarına ilişkin, "BBP, ittifakın yanındadır. Görüşmelerimiz olumlu bir şekilde seyretmektedir. İnşallah BBP de bu ittifakın içinde yer alacaktır" dedi. Destici, Saadet Partisi'nin de ittifak içinde yer almasını istediklerini belirtti.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonu'nun çalışmalarına değinen Destici, seçim ittifaklarının yasal hale getirilmesini başından beri dile getirdiklerini söyledi.

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde gündeme ilişkin her şeyi konuştuklarını belirterek, Erdoğan'ın ittifak konusunda çok samimi olduğunu ifade etti.

Destici, gazetecilerin, "BBP bu ittifakın içerisinde hangi formülle yer alacak?" sorusu üzerine, buna partinin yetkili kurullarının karar vereceğini söyledi.

"AK Parti-MHP ittifakına nasıl bir çerçevede dahil olacaksınız?" sorusu üzerine de Destici, seçim ittifakına ilişkin üç formül olduğunu belirterek, "Bunlardan hangisiyle gireceğimize ittifakın içinde olan diğer siyasi partilerimizle de görüşerek, istişare ederek hep birlikte karar vereceğiz" dedi.