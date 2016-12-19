Destici: Türk-Kürt kavgası çıkartmak istiyorlar

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Genel Merkez binasında basın toplantısı düzenledi. Destici, "Türkiye’yi iç çatışmaya götürmek ve Türk-Kürt çatışması yaratmak istiyorlar ancak milletimiz buna müsaade etmeyecek" dedi.

Destici, partisinin MKYK toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında, İstanbul ve Kayseri’de yaşanan terör saldırılarını lanetledi. Yaşanan bu olaylardan dolayı yasta olduğunu belirterek, şehitlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar diledi.

“MİLLETİMİZİ KORKUYLA SARMAK İSTİYORLAR”

Siyasi partilerin ve milletin terör olayları karşısında dik duruş sergilediğini dile getiren Destici,“Milletimiz ve devletimiz top yekun bir duruş sergiledi. Hükümetimiz azminin sabrının ne kadar yüksek olduğunu burada göstermiş oldu. Hain terör örgütü bu eylemleri düzenleyerek bir Türk-Kürt kavgası çıkarmak istiyorlar. Ülkemizde korku imparatorluğu oluşturmak halkımızı ve milletimizi korkuyla sarmak istiyorlar” dedi.

“KADIN, ÇOCUK VE YAŞLI DEMEDEN ÖLDÜRÜLÜYOR”

Suriye ve Irak’ta halkın büyük acılar yaşandığını ve tüm dünyanın bu duruma sessiz kaldığını dile getiren Destici, “Tabi sadece Türkiye içerisinde yasadığımız terör olayları değil, yanı başımız Suriye’de yaşanan ve orada yasayan kardeşlerimizin içinde bulunduğu durum bizleri üzmüştür. Aylardır Halep abluka altına alınmış ve adeta orada bir katliam yapılmış. İnsanlar açlığa ve susuzluğa mahkûm edilmiş. Kadın, çocuk demeden öldürülmüş ve maalesef tüm dünya buna sessiz kalmıştır” dedi.