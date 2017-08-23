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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Destici: Türkiye'nin bütün ilişkilerini dondurmasını teklif ediyoruz

23 Ağustos 2017, Çarşamba 15:37
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) "bağımsızlık referandumu" kararına ilişkin, "Eğer bu adımı atmakta ısrarlı olursa, Türkiye'nin IKBY ile bütün ilişkilerini dondurmasını teklif ediyoruz. Mutlaka bu adımın atılması ve bunun da Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu tarafından bizzat Barzani'ye bildirilmesi lazım. Herkes aklını başına alsın." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçiler Metehan Başar ve Rıza Kayaalp ile bronz madalya kazanan Atakan Yüksel'i tebrik etti. Destici, "Sadece bizleri değil, bütün Türk ve İslam coğrafyasını gururlandırdılar, sevince boğdular. Başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018-2019 için yapılacak zam oranını ve toplu görüşmelerde yetkili konfederasyon başkanının, "Olabileceğin en iyisini aldık" şeklindeki açıklamasını eleştiren Destici, "Bu tavrı, yetkili konfederasyonu memura ve memur emeklisine havale ediyorum. Ne oldu da birkaç saat içinde tavırları 180 derece tersine döndü?" değerlendirmesini yaptı.

Destici, şöyle devam etti:

"Yetkili konfederasyon ve yetkilileri yanlış yapmıştır. Çünkü hükümetin memura ve memur emeklisine yaptığı bu teklif kabul edilebilir değildir. Enflasyonun yüzde 10 olduğu bir ülkede kabul edilebilir bir şey değil. Artış var, zam yok. Kimse kimseyi kandırmasın. Memur kardeşlerimiz durumu görüyorlar, biliyorlar. Buna sessiz kalmamalarını, haklarını sonuna kadar aramalarını ve yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Mustafa Destici, hükümetin bu bayramdan başlayarak memurlara verdiği ikramiye sözünü yerine getirmesini beklediklerini söyledi.

"Türkiye'siz hiçbir adımın atılmayacağını herkesin bilmesi lazım"

IKBY'nin, Eylül ayı içinde "bağımsızlık referandumu" yapma kararına değinen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması, o bölgenin Kürt'ü, Türkmen'i, Arap'ı ve Yezidi'si ile barış ve selamet içinde yaşaması için IKBY'nin aldığı bu karardan mutlaka geri dönmesinin sağlanmasını ve eğer bu adımı atmakta ısrarlı olursa da Türkiye'nin IKBY ile bütün ilişkilerini dondurmasını teklif ediyoruz. Türkiye bu adımı atmazsa, Türk milleti bu kararı kabul etmez. Mutlaka bu adımın atılması ve bunun da Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu tarafından bizzat Barzani'ye bildirilmesi lazım. Herkes aklını başına alsın. Bu coğrafyada Türkiye'siz, Türkiye'nin oluru olmadan hiçbir adımın atılmayacağını herkesin bilmesi lazım."

Suriye'nin kuzeyindeki yapılanmaya dikkati çeken Destici, "Türkiye, Fırat Kalkanı benzeri harekatlarla Suriye'nin kuzeyindeki PYD,YPG varlığına mutlaka son vermelidir. Amerika varmış, destekliyormuş ya da Almanya onu diyormuş bunların hiçbirinin önemi yok. Burada Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve büyük Türk milletinin beka meselesi vardır." dedi.

AA

Etiketler: mustafa destici, bbp
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