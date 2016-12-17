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Destici: Türkiye'nin Suriye olmasına müsaade etmeyeceğiz

17 Aralık 2016, Cumartesi 21:02
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri'deki terör saldırısıyla ilgili olarak, "Hainler asla emellerine ulaşamayacak. Onların arkasındaki küresel emperyalist güçler şunu bilsinler ki, Türkiye Suriye değil, Türkiye Irak değil, Türkiye Afganistan değil, Türkiye Libya değil ve Türkiye'nin Suriye olmasına da müsaade etmeyeceğiz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya'nın Pamukova İlçesi'nde partisinin kongresine katıldı. Kongrede konuşan Destici, Kayseri'deki terör saldırısına değindi, "Bunlar insan, bunlar Müslüman hiç olamaz. Yüce rabbim Kur'an da diyor ki; 'Öyle insanlar vardır hayvandan daha aşağıdır' İşte bu it sürüleri, iblisin çocukları tam da bu ayetin muhatabı olmuş durumdalar. 13 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. 50'nin üzerinde yaralı kardeşimize rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Daha birkaç gün önce İstanbul Beşiktaş'ta buna benzer büyük bir saldırı ile bir ihanetle karşı karşıya kaldık. Henüz oradaki acılarımız giderilmeden, henüz oradaki şehitlerimizin kanı kurumadan, yaralılarımız hastaneden taburcu edilmeden bugün de Kayseri'de böyle hain saldırı ile karşı karşıya kaldık. Kahretsin çok şiddetli bir şekilde lanetliyorum. İnşallah bu son olur, bundan sonra ülkemiz ve milletimiz böyle bir acıyla karşı karşıya kalmaz" dedi.

HAİNLER EMELLERİNE ULAŞAMAYACAK

Destici, Türkiye'nin Suriye olmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek söyleyerek, "Onların arkasındaki küresel emperyalist güçler şunu bilsinler ki, Türkiye Suriye değil, Türkiye Irak değil, Türkiye Afganistan değil, Türkiye Libya değil ve Türkiye'nin Suriye olmasına da müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN TERÖRE KARŞI DURUŞUNU KİMSE BOZAMAYACAK'

Türkiye'nin teröre karşı duruşunu kimsenin bozamayacağını belirten Destici, "Asla ve kata bu hain, kahpe emperyalist küresel güçlerin uşağı terör odaklarına ve onların ağa babalarına teslim olmayacağız. Hatta müzakere edildiği, el tutuşulduğu, çözüm süreci gibi süreçler de yaşandı. Eğer bugün hala hain ve katil PKK örgütü dün İstanbul'da, bugün Kayseri'de onlarca canımızı alabiliyorsa, onlarca, askerimizi, polisimizi, sivilimizi şehit ediyorsa geçmişte yapılmayan, ya da eksik yapılan mücadelenin yada mücadele edilmemenin sonucudur. Eğer ilk çıktığı zamanlar üç beş çapulcu deyip geçiştirilmeseydi, bugün PKK terör belası diye bir belayla karşı karşıya kalmazdık" dedi.

TERÖRE KARŞI BİRLİK OLACAĞIZ

Destici hükümetin terörle mücadelesini desteklediklerini, ancak terörle mücadelede eksikliklerin olduğunu belirtti. Destici memleketi idare edenlerin gerekli tedbirleri almak zorunda olduklarını söyleyerek, "Suçu başkasına atmak nereye kadar devam edecek. Sorumluluk sahibi olanların dönüp kendilerine bir bakmaları lazım. Acaba biz nerede hata ettik, acaba bizim nerde eksiğimiz var demeleri lazım. Hepimizin amacı bu terör belasından kurtulmak. Burada hepimiz birlik olacağız. Terörün bitirilmesine destek verdik, bundan sonra da vereceğiz" diye konuştu.

DHA

Etiketler: mustafa destici, bbp
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  • kadir

    17.12.2016 23:11:12

    cek caklarla tam 45 yil geçmiş inansak mı acaba

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