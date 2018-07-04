Destici: Yerel seçimler sonbahara alınsın

BBP Genel Başkanı Destici, "Seçimlerin daha rahat bir ortamda yapılmasını arzu ediyoruz, bu anlamda yerel seçimlerin sonbahara alınması noktasında bir görüşümüz var." dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, seçim sonuçlarına ve gündemdeki diğer bazı konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Destici, "Size başkan yardımcılığı teklifi geldi mi? Gelirse tavrınız ne olur?" ve "Başbakan Binali Yıldırım'ın, TBMM Başkanı olabileceği konuşuluyor. Sizin tavrınız ne olur?" şeklindeki sorular üzerine, şunları kaydetti:

"TBMM Başkanlığı ile ilgili henüz bize ulaşan bir bilgi olmadı ama önümüzdeki günlerde bu işin konuşulacağını düşünüyorum. Benim kabinede ya da başka bir görevde yer almam şu anda bizim gündemimizde değil, benim de böyle bir talebim yok. Ben şu anda BBP'yi TBMM'de temsil ediyorum, inşallah niyetim ve arzum da bu temsili devam ettirmek.

Yerel seçimler

Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla saat 14.30'da yapacağımız görüşmede bu konular gündeme gelir mi, gelmez mi, onu da bilmiyorum, o da kendi takdirleridir. Bizim BBP olarak şöyle bir önerimiz var, yerel seçimlerle ilgili onu da bugün söylemiyoruz, biz 2009'dan beri yerel seçimlerin mart ayında yapılmasını doğru bulmuyoruz, kış şartlarında yapılmasını doğru bulmuyoruz. Seçimlerin daha rahat bir ortamda yapılmasını arzu ediyoruz, bu anlamda yerel seçimlerin sonbahara alınması noktasında bir görüşümüz var."

Destici, ayrıca 5 Temmuz 1993'te, Erzincan ilinin Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde PKK tarafından 33 sivilin öldürülüp köyün ateşe verildiği katliamı lanetleyerek, olayda hayatını kaybedenlere tekrar Allah'tan rahmet diledi.