Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Diyarbakır’da adalet vurgusu yaparak, “Devlet, adaletle ayakta durur, ama adalet ortadan kalkarsa, devleti ayakta tutmak mümkün olmaz. Onun için hukukun üstünlüğü bir an önce benimsenmeli” dedi.

Bir 15 Temmuz hadisesi yaşadık, bir kalkışma oldu, bu kalkışmanın altında, ben de şahsen hükümetin de ifade ettiği gibi Amerika’nın, dış güçlerin oluğuna inanıyorum” ifadelerini kullanan SP Genel Başkanı, şöyle dedi: “Onun arkasında başkaları var, planları var. Arkasından da bununla mücadele etmek için bir olağanüstü hal ilân edildi. Sıcağı sıcağına böyle bir halin ilân edilmiş olmasını da doğru buluyorum ancak siz olağanüstü hali, olağan hale getirmeye kalkarsanız, işte o zaman adalet de tesis edilemiyor. Siz bir insanı yakalıyorsunuz, hapse atıyorsunuz ondan sonra hapisteki insan kendisini müdafaa etme hakkını bulamıyor. Adalet tesis edilemez ki böyle bir şartta. En önemli konu; insanların kendilerine bir itham yapıldığı zaman, kendilerini o itham karşısında koruyabilecek imkana sahip olmalarıdır.”