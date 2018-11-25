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25 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Devlet adaletle yaşar

25 Kasım 2018, Pazar 20:24
MillÎ Görüşçü Kuruluşlar, İzmir’de düzenlenen “Hak ve Adalet Konferansı”nda bir araya geldi.

Hak ve adalet merkezli yeni bir dünyanın kurulmasının önemine dikkat çekilen konferansa konuşmacı olarak Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, Medya ve İletişim Derneği Genel Başkanı Mustafa Kurdaş ile Müzik ve Sinema Derneği Genel Başkanı Arslan Ateş katıldı. Yeryüzünde değişmesi gereken bir düzen olduğunu dile getiren Medya ve İletişim Derneği Genel Başkanı Mustafa Kurdaş, kavramların işgal edildiğinin altını çizdi.

Adaletin her şeyi yerli yerine koymak olduğunu ifade eden Kurdaş, şunları kaydetti: “Hak ve adalet Kur’ân kavramlarıdır. İşgaller ve zulümler güç ile olur. Fetihler ise hak ve adaletle olur. Fetih, kavramla başlar.” Herkesin hak ve adalet arayışı içinde olduğunu belirten Kurdaş, “Biz esası unutarak parçalanmış haklar peşindeyiz. İslâm yaşandıktan sonra zaten bütün haklar tesis olacaktır. Devlet güçle değil, adaletle yaşar. Yolunu kaybedene ‘iyi gidiyorsun’ demek o insana en büyük zulümdür. Millî Görüş hareketi, bir dağın zirvesinde dört mevsim erimeyen kara benzer. İyiliği emredip kötülükten nehyeden topluluklar az kişi de olsa çok kişi de olsa o toplumu ayakta tutandır” dedi.

HABER: ÜLKER YILMAZ CABA

ulkery.caba@hotmail.com

 

Etiketler: kurdaş, konferans
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