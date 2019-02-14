Devlet ancak hukukla var olur

Eski AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve eski Anayasa Mahkemesi (AYM) raportörü Prof. Osman Can, 2017 yılında yapılan anayasa değişikliğinin “çöküş” olduğunu söyledi.

25. Dönemde AKP’den milletvekili olan Can, Türkiye’nin sürekli düşman ürettiğini söylerken “Bir ülkenin enerjisi sürekli düşman üretmeye harcanmamalı. Devleti oluşturan halkın yarısı, hain, düşman, kriminal ilân ettiğinizde o devleti çöküşe mahkum edersiniz. Yargıçlar, savcılar, hukuku korur, hukuk çerçevesinde devleti korur. Devlet ancak hukuk ile var olur” diye konuştu. Prof. Osman Can, TV5’te “Medya Analiz” programında açıklamalarda bulundu. Osman Can’ın açıklamaları şöyle:

Devleti çöküşe mahkûm edersiniz

“Türkiye sürekli düşman üretiyor, bir ülkenin enerjisi sürekli düşman üretmeye harcanmamalı. Devleti oluşturan halkın yarısı, hain, düşman, kriminal ilan ettiğinizde o devleti çöküşe mahkûm edersiniz. Hiç bir zaman bir ülkenin yarısı hain olamaz. Eğer böyle bir şey varsa bu devlet zaten çok meşrû bir şekilde kurulmamıştır ve devleti yönetenler orada ciddî bir yanlışlık yapmaktadırlar. Halka baskı uygulayan devlet aslında çok zayıf bir devlettir, o devlet korkak bir devlettir, o devlet rasyonel bir devlet değildir. Yargıçlar, devletin objektifliğiyle bağdaştıramayacağımız önermeleri kararlarına yerleştirdiğinde devletin ali menfaatlerini korumuş olmuyorlar aksine devletin temellerine dinamit yerleştiriyorlar.”