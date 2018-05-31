Dindar nesile yardımcı olurum

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, “Dindar nesil yetiştirilmesine itirazım yok. O ailenin işi, engel olmam yardımcı olurum, ama kindar nesil yetişmesine engel olurum’’ dedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Habertürk’te Didem Arslan Yılmaz’ın moderatörlüğünde gazeteciler Gürkan Hacır, Nagehan Alçı ve Bülent Aydemir’in sorularını ycevapladı. Kur’ân eğitimi aldığını aktaran Muharrem İnce “Kur’ân kursuna gidiyordum, iyi ezberliyor diye İmam Hatip’e gidecekken yoldan dönmüş oldum. Dindar nesil yetiştirilmesine itirazım yok, ama o ailenin işi, engel olmam yardımcı olurum, ama kindar nesil yetişmesine engel olurum’’ dedi. Muharrem ince ‘’Sizin diğer adaylardan farkınız ne, ne vaat ediyorsunuz şeklindeki ilk soruya ‘’Türkiye’yi yöneten Erdoğan, dolayısıyla neden Erdoğan değil de size diye sormak lâzım’’ cevabını verdi. İnce ‘’Yeni dönemde ben sen o yok, biz diyeceğiz, Türkiye’yi kucaklayacağız’’ dedi. “Kamuda yükselmeyi adil koşullara bağlayacağız’’ diyen İnce, “Herkesi kucaklayan anlayışla, başörtülü başörtüsüz, Alevî Sünnî diye bakmadan’’ vurgusunda bulundu.

Yasama Yürütme Yargı’yı ayıracağız

Bakanlar Kurulu’nu ben atayacağım ama Yasama Yürütme Yargı’yı ayıracağız. Siyasetçinin utanma duygusunu yeniden hatırlatacağız. Restorasyon süresi maksimum 2 yıl sürecek. Restorasyon süreci şu yargıyı düzeltmeden ekonomiyi düzeltmemiz mümkün değil. Biri bozuksa diğeri de bozuktur. Demokrasiyi oturtmazsanız, mahkemelerinize saygı duyulmazsa yabancı yatırımcı gelmez size’’ dedi.

Başörtüsü ile ilgili duruşum net

Nagehan Alçı’nın başörtüsü sorununa dair geçmişte kamusal alan ve üniversite yasakları konusunda CHP’nin özeleştiri yapıp yapmayacağı sorusuna dair ‘’Başörtüsü sorunu artık Türkiye’nin sorunu değildir. Kıyafet ile uğraşmak devletin işi değildir. Yeteneğine bakarım. Başka sağcıymış, solcuymuş hiç ilgilenmem. AK Partili biri de yetenekliyse genel müdür olabilir. Başörtüsü ile ilgili duruşum nettir. Aleviler ile ilgili de duruşum nettir. Bu ülkede onlara haksızlık yapıyoruz. Onlardan vergi alıyoruz ama devlet Cem Evleri’ne yardım etmiyor. Ben tarafsız olacağım’’ cevabını verdi. Özeleştiriye dair ise ‘’Ben önüme bakarım, geçmişe değil, nerede istiyorsa taksın ister evde ister devlet dairesinde taksın, kıyafet ile uğraşmak devletin işi değildir, yeteneğine liyakatine bakarım’’ dedi.

Danışmanlarım eksiklerimi söylüyor, artılarımı değil

İnce ‘’Benim sihirli sayım 29. Türkiye nüfusunun yaş ortalaması 29. Bu ülkenin tüm kaynakları atıl. Meraları kullanılmıyor atıl, denizleri kullanılmıyor atıl. Liyakatli bir kadroyla güçlü bir liderlik yaparak ortak bir akılla, hesap vermeyi öne çıkartarak, kimseyi ötekileştirmeden, Alevî-Sünnî diye bakmadan herkesi kucaklayan anlayış ile bu 29’u çok iyi kucaklayabiliriz. Ben Erdoğan’ın dünyayı tanımadığını düşünüyorum. Ekibinin korktuğunu doğru bilgi aktarmadığını düşünüyorum. Danışmanların eksik şeyleri söylemesi lazım. Danışmanlarımla buraya gelmeden önce toplantı yaptık. Bir tane artımı söylemediler. Hep eksiklerimizi söylediler. Onlara kızmadım’’ dedi.

Cumhurbaşkanı da öğrencileri ayırmaz

Erdoğan- Gülen görüşmesine değinen İnce şöyle devam etti; “İnsan 2 kere 3 kere görüştüğü kişiyi özlemez. Erdoğan Gülen’e “Bitsin artık bu hasret diyorsa” 2-3’ten daha fazla görüşmüşlerdir. Erdoğan diploması olmadığı iddialarıyla ilgili kimseye dâvâ açmadı. Seçimin tarihini kim belirledi? Erdoğan. Kuralları kim belirledi, AKP grubu, Erdoğan. Tarihi belirleyeceksin, kuralları belirleyeceksin, hileleri belirleyeceksin sonra da beni indirmeye çalışıyorlar diyeceksin. Ne yapalım? Bir baba evlâtlarını nasıl ayırmazsa bir cumhurbaşkanı da öğrencileri ayırmaz, imam hatip lisesi başka lise diye ayıracak değilim.

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Bu adamın neyine inanacaksın?

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Gülen - Erdoğan görüşmesi” iddiası ile ilgili kaleme aldığı satırları yalanlayan gazeteci Nasuhi Güngör’ü katıldığı bir canlı yayında eleştirdi. İnce, Habertürk televizyonu canlı yayınında, “Nasuhi Güngör de kitabında Nisan’da görüştüler diyor, şimdi kıvırıyor. Bu adam TRT’nin ne hale düştüğünü, bu adamın neyine inanacaksın? Şimdi senin gibi bir adamı TRT’nin haber müdürü yapıyorlar” dedi. İnce, Çarşamba günü düzenlediği Kırşehir mitinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fethullah Gülen’in 2000 yılında görüştüklerini iddia edip bu iddiasını gazeteci Nasuhi Güngör’ün kitabına dayandırmıştı. Muharrem İnce: Sosyal medya fenomenliğinden CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığına Yenilikçi Hareket isimli kitapta görüşme iddiasına ilişkin şu satırlar yer alıyordu: “Erdoğan, 2000 yılı Mayıs ayında ABD’ye yaptığı gezide, uzun süredir orada yaşayan Fethullah Gülenle de bir araya geldi. Erdoğan-Gülen görüşmesi, muhtevasından çok uzun yıllardır birbirine hayli mesafeli olan iki farklı ekolün bir araya gelmesi açısından hayli dikkat çekiciydi.” Bu satırların kamuoyuna yansıtılması sonrası Twitter hesabı üzerinden Güngör, “Üzülerek ifade edeyim ki, bizzat kendi yazdığım bu iddiaların kamuoyuna bilgi ya da belge gibi sunulacak hiçbir yanı yok” açıklama yaptı.