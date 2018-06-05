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6 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Dip dalga geliyor

05 Haziran 2018, Salı 19:38
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Ali Koç’un Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı’na seçildiği Seçimli Olağan Genel Kurulu’na ilişkin “Kongrede yaşananların, bu seçimde de yaşanacağına inanıyorum. Dip dalga geliyor” dedi.

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (ANSİAD) aylık olağan toplantısının konuğu SP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu. Bir otelde yapılan söyleşide Karamollaoğlu, “Kongrede yaşananların, bu seçimde de yaşanacağına inanıyorum. Bir dip dalga geliyor. Seçim kararından önce konferanslar verirken de bir dip dalga oluştuğunu hissettim. Dip dalga geliyor.” diye konuştu.

“OHAL’de adalet rafa kalkar”

Türkiye’nin yönetiminde birinci kıstasının kuvvetler ayrılığı prensibi olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, “Adalet bir ülkede sağlanmıyorsa devlet yoktur, baskıcı rejim vardır. Adalete güven kalmadı, rafa kaldırıldı. Olağanüstü hal (OHAL) adaletin rafa kaldırıldığı bir haldir. Yeri geldiğinde OHAL olabilir; ancak bir dönem ya da iki dönem uygulanabilir. Adalet çalışmıyorsa haksızlık yapma ihtimali artar ve isyan duygusunu körükler. Ahlaki değerlerin korunması gerekiyor. Ahlaki değerler korunamıyorsa o zaman yolsuzluklar artar. İsraf, baskı ve haksızlıklar artar. İnsanlar yönetimde bulunanların gönlünü almak için başka yöntemlere başvururlar ve yalakalık artar. ‘Aya köprü kuracak’ denilse ve ‘Buna bile inananlar var’ denmesini afaki ve yanlış görüyorum” diye konuştu.

Etiketler: saadet partisi, seçim
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