Dışişleri Bakanlığından "Halep'te ateşkes" açıklaması

​Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Halep'in doğusundaki muhaliflerle sahadaki Rus askeri unsurları arasında yapılan temaslar neticesinde şehirde ateşkes sağlandığını teyit ettiklerini duyurdu.

Müftüoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Doğu Halep'teki muhaliflerle sahadaki Rus askeri unsurları arasında yapılan temaslar neticesinde şehirde ateşkes sağlandığını teyit ettiklerini ve ilk etapta sivillerin, ardından da muhalif grupların İdlib istikametinde şehri tahliyeleri konusunda bir mutabakat söz konusu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz haftalardır insani koridorun hayata geçirilmesi yönünde çaba sarf etmekteydi. Bu çabalarımız son günlerde artarak sürdürülmüştü. Bugün ateşkesin sağlanması yönünde bir adım atılmış olması sevindirici olmakla birlikte kırılgan bir ortamın bulunduğunu her zaman göz önünde bulundurmakta ve temkinli davranmakta yarar bulunmaktadır. Mutabakatın işleyişi yakından takip edilecektir."

Suriye’nin Halep kentinin doğusundaki silahlı muhalif gruplar ile Rusya öncülüğündeki rejim güçleri arasında varılan ateşkes ve tahliye mutabakatı, Türkiye'nin arabulucuğuyla gerçekleşti.