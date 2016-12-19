Dışişleri: Bu alçakça terörist saldırıyı lanetliyoruz

​Dışişleri Bakanlığından, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu ölmesi ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "Bu alçakça terörist saldırıyı lanetliyoruz. Olayın faili etkisiz hale getirilmiştir. Bu elim olay en geniş şekilde ve tüm boyutlarıyla tahkik edilecek olup, sorumlular Türk adaletinin önüne çıkarılacaktır." denildi.

AA

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