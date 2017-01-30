Dışişleri'nden Kanada'da camiye saldırıya kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Kanada'nın Quebec eyaletinin başkenti Quebec'te dün bir camiye yapılan saldırı kınanarak, "Kanada Hükümeti'nin, İslamofobi kaynaklı söylem ve eylemlerin hızla arttığı bir dönemde gerçekleşen bu saldırının mahiyetine ilişkin soruşturmayı gereken ciddiyet ve hassasiyetle yürüteceğine inanıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kanada'nın Quebec şehrindeki camiye yönelik saldırıyla ilgili yapılan yazılı açıklama, şöyle: "Kanada'nın Quebec eyaletinin başkenti olan Quebec City'de aynı zamanda cami olarak kullanılan İslam Kültür Merkezi'nde meydana gelen ve kutsal bir mekanda ibadet eden masum insanları hedef alan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kanada Hükümeti'nin, İslamofobi kaynaklı söylem ve eylemlerin hızla arttığı bir dönemde gerçekleşen bu saldırının mahiyetine ilişkin soruşturmayı gereken ciddiyet ve hassasiyetle yürüteceğine inanıyoruz. Türkiye, birçok farklı ırk ve dine mensup insanın barış içinde birarada yaşadığı Kanada'nın huzurunu hedef alan bu menfur saldırı karşısında dost ve müttefik Kanada ile tam bir dayanışma içerisindedir." AA

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