Dolar demokrasiyle düşer

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dolardaki yükselişin iktidarın artık ülkeyi yönetemediğinin kanıtı olduğunu belirterek “Doların, dövizin ilâcı demokrasidir, demokrasi olmadıkça dolar düşmez” dedi.

Milletvekilliği listelerine tepkiyi anlayışla karşıladığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Hangi listeyi yaparsak yapalım bir tepki olacaktı” diye konuştu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu şunları söyledi; “Bu iktidar Türkiye’yi yönetemiyor. İktidar yakasını tefecilere kaptırmış durumda. ‘Faizi yükselt ya da dövizi indirmeyeceğim’ diyor, iki taraf da inat ediyor, kaybeden Türkiye oluyor. Faturayı vatandaş çekiyor. Bu gidiş sürerse daha da çekecek. Memura yüzde 3 zam yaptılar, enflasyon yüzde 10’un üzerinde. Döviz aldı başını gidiyor. Dünyanın en yüksek faizi ile borçlanıyorlar. Ülkeyi ne hale getirdiler. Ben hala kalkıp nasıl oy isteyebildiklerine şaşırıyorum. Tüm sorunlarımızın kaynağı demokrasinin olmayışı. Demokrasinin olmadığı bir yerde hiçbir sorunu çözemezsiniz. Doları düşüremezsiniz. Doların da düşmesi, bütün sorunlarımızın da çözümü demokrasiyle mümkündür. Diktatörler ülkenin sorunlarını değil, kendi sorunlarını çözerler. Seçim bildirgemizde bütün bu sorunlara çözümlerimizi açıklayacağız.”